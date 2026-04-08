6ix9ine feiert Entlassung aus dem Gefängnis mit Maduros signiertem SpongeBob-SquarePants-Spielzeug

Rapper Tekashi 6ix9ine ist wieder ein freier Mann – und er ließ keine Zeit verstreichen, um der Welt sein überdimensionales Ego in Erinnerung zu rufen.

Nach drei Monaten in Bundesgewahrsam wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen wurde der gebürtige Brooklyner, bürgerlich Daniel Hernandez, am Freitag (3. April) aus dem Metropolitan Detention Center in Sunset Park, Brooklyn, entlassen – vor laufenden Kameras und mit der ihm eigenen Energie.

Ein auf seinem Instagram geteiltes Video zeigt den Moment, in dem er die Einrichtung in einem weißen Trainingsanzug und blau-weißen Leinenschuhen verlässt. Draußen empfing ihn eine kleine Gruppe von Freunden, die damit ein weiteres Kapitel seiner turbulenten Justizgeschichte zu den Akten legten.

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Drogentest und Rückfall

Seine Strafe geht auf einen Verstoß aus dem Jahr 2025 zurück: 6ix9ine hatte einen Drogentest nicht bestanden, nachdem er positiv auf Kokain und MDMA getestet worden war, woraufhin die Behörden ihn Anfang des Jahres in Haft nahmen. Es war bereits das zweite Mal innerhalb von gut einem Jahr, dass er wegen Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen ins Gefängnis musste.

Kurz nach der Wiedervereinigung mit seinem Umfeld lenkte 6ix9ine die Aufmerksamkeit auf eines der skurrileren Souvenirs aus seiner Zeit hinter Gittern: eine SpongeBob-SquarePants-Figur, die er stolz „Sponge9ine“ taufte. Dem Rapper zufolge trägt das Spielzeug ein ganz besonderes Autogramm.

„One of One, Maduro hat’s signiert“, behauptete 6ix9ine und las die Unterschrift des inhaftierten Ex-Staatschefs vor: „Maduro, 2. April. Venezuela forever.“ Damit bezieht er sich auf Nicolás Maduro, der Berichten zufolge in derselben Bundesanstalt einsitzt – wegen schwerwiegender Anklagen, darunter Narco-Terrorismus und Drogenhandel.

Diamantkette und große Geste

Als wäre das Kuriositätenkabinett noch nicht genug, bekam der Rapper obendrauf ein auffälliges neues Schmuckstück geschenkt: eine maßgefertigte, diamantenbesetzte Kette mit bunten Steinen. Während ihm ein Freund die Kette umlegte, genoss 6ix9ine den Moment in vollen Zügen und prahlte damit, sein Versprechen eingelöst zu haben, mit neuem Reichtum nach Hause zu kommen.

Das Spektakel setzte sich online fort, wo er sowohl seine Freiheit als auch seinen neuesten Erwerb zelebrierte. In der Bildunterschrift hieß es: „Fresh OUT THE FEDS $2,200,000 on the neck. GOD IS THE GREATEST. MY LORD AND SAVIOR. @vobara we did ittttttt MADURO SINGNED MY JAIL HOUSE SPONGE9INE“

Seine Faszination für Maduro ist nicht ganz neu. Kurz nach seiner Verhaftung Anfang des Jahres hatte er den Politiker bereits in einem anderen Social-Media-Post erwähnt, in dem er für eine Krypto-Casinoplattform warb und Witze über Kartenspiele im Knast machte. Die immer wiederkehrenden Bezüge haben das Spektakel rund um seine Entlassung und sein öffentliches Auftreten nur noch weiter angeheizt.

Neuanfang und Gottvertrauen

Trotz seiner langen Vorgeschichte mit der Justiz scheint 6ix9ine diese Entlassung als Wendepunkt zu rahmen. Am Sonntag (5. April) teilte er eine nachdenklichere Botschaft mit seinen Fans, in der er Dankbarkeit und ein Gefühl neuer Entschlossenheit zum Ausdruck brachte.

„Ich habe nie aufgehört, an Gott zu glauben. JA, ich habe viele Fehler gemacht, aber WIE KANN MAN das GUTE annehmen und nicht das SCHLECHTE. Von Anfang an habe ich nie aufgehört zu geben, auch wenn ich das Gefühl hatte, alles zu verlieren. ICH WUSSTE, dass der HERR einen größeren PLAN für mich hat“, schrieb er. „Der Teufel arbeitet jeden Tag, aber UNSER HIMMLISCHER VATER ARBEITET HÄRTER. Amen.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf VIBE veröffentlicht.