Tekashi 6ix9ine wegen Coronavirus früher aus Gefängnis entlassen

Metallica sagen dem Coronavirus den Kampf an: Über ihre gemeinnützige Stiftung „All Within My Hands“ spendete die Band jetzt 350.000 US-Dollar an vier Hilfsorganisationen

Viel Engagement in Zeiten der globalen Corona-Pandemie beweisen derzeit Metallica. Die Band, die für ihre Großzügigkeit durchaus bekannt ist, ließ nun über ihre gemeinnützige Stiftung „All Within my Hands“ Spendengelder von je 350.000 US-Dollar an vier verschiedene Hilfsorganisation gehen, die sich dem Kampf gegen das Coronavirus in den USA verschrieben haben. Metallica: „Die gefährdetsten Menschen brauchen jetzt Hilfe“ In einem offiziellen Statement, kommentierte die Band die Spendenaktion auf ihrer Webseite und machte auf jene Menschen aufmerksam, die nun am meisten Unterstützung benötigen: „Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus brauchen die gefährdetsten Menschen in unseren Gemeinschaften jetzt mehr Hilfe denn je.“…