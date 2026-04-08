Ye, Snoop Dogg und andere Künstler mit Einreiseverbot für Großbritannien

Fans, die Ye, früher bekannt als Kanye West, in diesem Jahr beim Wireless Festival erleben wollten, erleiden erneut eine Enttäuschung durch ihren umstrittenen Lieblingsrapper. Am Dienstag (7. April) gaben die Veranstalter des jährlichen Events die Absage der dreitägigen Veranstaltung bekannt, nachdem dem gebürtigen Chicagoer die Einreise nach Großbritannien verweigert worden war.

Die Entscheidung, Ye die Einreise zu verweigern, traf das britische Innenministerium (Home Office) mit der Begründung, sein Auftritt sei nicht „förderlich für das öffentliche Wohl“. Der Hauptorganisator des Festivals, Melvin Benn, verteidigte die ursprüngliche Entscheidung, den Rapper zu buchen.

Benns Großmut fand bei den Markenpartnern des Festivals allerdings kein Gehör – die Absage folgte, nachdem sich große Sponsoren wie Pepsi und Diageo wegen Yes antisemitischer Äußerungen der Vergangenheit zurückgezogen hatten.

Ye und das Wireless Festival

Obwohl der Grammy-Gewinner sich entschuldigt hat, ist er entschlossen, sein Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft im Zuge seines neuen Albums „Bully“ zu rehabilitieren. Ye ist nicht der erste – und wohl kaum der letzte – Rapper oder Künstler, dem aufgrund problematischer Handlungen oder Kunst die Einreise in das europäische Land verwehrt wurde.

In der Vergangenheit wurden andere Hip-Hop-Künstler aus Gründen gesperrt, die von tatsächlichen Vorstrafen bis hin zu angenommenem Fehlverhalten aufgrund bunter, mitunter derber Lyrics reichten. VIBE blickt zurück auf die Künstler und Musiker, denen einst die Einreise nach Großbritannien verweigert wurde – angefangen mit Ye.

Snoop Dogg

Im März 2007 mussten Snoop Dogg und Sean Combs, der damals unter dem Künstlernamen P. Diddy auftrat, Termine einer internationalen Tour absagen, nachdem dem West-Coast-Veteranen die Einreise nach Großbritannien verweigert worden war. Laut The Guardian wurde ihm auch im Mai 2006 die Einreise verweigert. Berichten zufolge geht die Entscheidung auf Snoops Verhaftung 2006 am Flughafen Heathrow zurück, wo es zu einem Vorfall mit dem Rapper und Mitgliedern seiner Reisegruppe gekommen war. Das Einreiseverbot wurde 2008 aufgehoben, und der „Doggystyle“-Performer kehrte bis 2010 ins Land zurück.

Busta Rhymes

Busta Rhymes wurde zwar nicht offiziell aus dem Vereinigten Königreich verbannt, ihm wurde jedoch zunächst die Einreise für einen Auftritt aufgrund seiner Vorstrafen verweigert. Wie The Guardian berichtete, war der Rapper aus Brooklyn für das erste britische Orange-RockCorps-Benefizkonzert gebucht worden und durfte wegen „ungelöster Verurteilungen“ in den USA nicht einreisen. Im September 2008 wurde er elf Stunden am Flughafen festgehalten, bevor ein Richter seine sofortige Freilassung und das Recht auf Kaution anordnete. Wenige Stunden vor seinem geplanten Auftritt wurde schließlich entschieden, dass Busta für seine Performance in Großbritannien bleiben darf.

Chris Brown

Im Juni 2010 musste R&B-Sänger Chris Brown eine geplante internationale Tour verschieben, nachdem ihm die Einreise nach Großbritannien untersagt worden war. Laut BBC wurde dem gebürtigen Virginier nach seiner Verurteilung wegen Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Rihanna im Jahr 2009 die Einreise verweigert – die Behörden stuften es als „schwere Straftat“ ein. Mehr als ein Jahrzehnt lang blieb ihm das Auftreten im Land verwehrt, bis er im November 2021 bei WizKid auf der Bühne der O2 Arena stand. Laut The Independent hatten bereits früher in jenem Jahr Gerüchte über eine Aufhebung des Verbots die Runde gemacht, nachdem er im Land gesichtet worden war. 2022 trat er beim Wireless Festival auf. Derzeit soll sich der 36-Jährige im Oktober 2026 in London vor Gericht verantworten, nachdem ihm vorgeworfen wird, den Musikproduzenten Abe Diaw im Jahr 2023 angegriffen zu haben. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Lil Wayne

Im April 2011 wurde Lil Wayne wegen seiner Vorstrafen daran gehindert, nach Großbritannien einzureisen und eine Reihe von Konzerten quer durch Europa zu spielen. Laut The Guardian lehnte die UK Border Agency seinen Antrag aufgrund seiner Akte ab. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er acht Monate wegen Waffenbesitzes abgesessen hatte. Der Rapper aus New Orleans stieß 2022 auf ähnliche Probleme, als er nach 14-jährigem Einreiseverbot beim Strawberries-and-Creem-Musikfestival auftreten sollte. Das Home Office blieb jedoch bei seiner früheren Entscheidung. Sein Platz im Line-up wurde von Ludacris übernommen.

Tyler, the Creator

Tyler, the Creators Entwicklung von einem der schrägsten, obskursten Acts des Hip-Hop zu einer gefeierten Stimme des Genres lässt sich nicht nur an seinen Lyrics ablesen, sondern auch an der öffentlichen Wahrnehmung. Im September 2015 gab der Kalifornier bekannt, dass er wegen früher Veröffentlichungen mit vulgären Versen aus dem Vereinigten Königreich verbannt worden sei. Er beschrieb das Gefühl, „wie ein Terrorist behandelt“ zu werden, nachdem die damalige Innenministerin Theresa May seine Auftrittspläne laut The Guardian wegen „in Großbritannien inakzeptablem Verhalten“ blockiert hatte. Das Verbot wurde 2019 aufgehoben, und der Grammy-Gewinner kehrte auf die Londoner Bühne zurück.

Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine musste Konzerte in London und Manchester absagen, nachdem ihm die Einreise nach Großbritannien verweigert worden war. Die genauen Umstände des Vorfalls im Juni 2018 wurden nicht öffentlich gemacht; ein Mitglied seines Teams teilte jedoch mit, dass „ein Problem mit der Einwanderungsbehörde“ zur erzwungenen Verschiebung geführt habe. Auch das Venue, das den „STOOPID“-Performer gebucht hatte, bestätigte, dass der Grenzschutz ihm die Einreise verwehrt hatte.

Benny the Butcher

Benny the Butcher gab an, wegen seiner umfangreichen Vorstrafen nicht nach Großbritannien einreisen zu dürfen. Im April 2022 erklärte der Rapper aus Buffalo, New York, in den sozialen Medien, dass er eine Reihe bereits angekündigter Shows nicht spielen könne – wegen einer „neuen Anklage wegen eines Verbrechens“ und „alter FBI-Berichte“. Dabei stellte er eine künftige Dokumentation in Aussicht, in der er alles offenlegen wolle.

Ja Rule

Im Februar 2024 machte Ja Rule seinem Ärger über die britischen Einreiseregelungen in den sozialen Medien Luft, nachdem ihm die Einreise für einen geplanten Auftritt verweigert worden war. „Ich kann es nicht fassen, dass mich das UK nicht reinlässt. Ich habe eine halbe Million Dollar aus eigener Tasche in die Produktion dieser Tour gesteckt, nur um TAGE vor meinen Shows abgewiesen zu werden – das ist weder mir noch meinen Fans gegenüber fair. Die Venues sind zu 85 % ausverkauft, und jetzt kann ich nicht kommen“, wetterte er. Außerdem versicherte er seinen Fans, dass die Veranstalter ihm fälschlicherweise garantiert hätten, seine früheren Verurteilungen würden kein Problem darstellen – und forderte sie auf, ihre Tickets zurückzugeben.

Ye

Ye wurde vom britischen Innenministerium offiziell die Einreise verweigert, da seine Anwesenheit nicht „förderlich für das öffentliche Wohl“ sei. Der Rapper sollte drei Nächte beim Wireless Festival headlinen – das Festival wurde jedoch vollständig abgesagt, weil der Headliner plötzlich ausfiel und die ursprüngliche Buchungsentscheidung auf breite Kritik gestoßen war. Die Entscheidung ist die Konsequenz aus der jahrelangen Hassrhetorik, die Ye verbreitet hat. Bereits im Juli 2025 hatte Australien sein Visum nach der Veröffentlichung seines Songs „Heil Hitler“ annulliert.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf VIBE.