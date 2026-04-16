Aaron Carters Mutter startet GoFundMe für Hollywood-Walk-of-Fame-Stern

Aaron Carters Mutter hofft, dass ihr Sohn mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wird.

Jane Carter Schneck hat am Mittwoch eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um „einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu sichern“ – für Carter, der 2022 im Alter von 34 Jahren starb. Ihr Ziel: 85.000 Dollar. Gegenüber TMZ erklärte Schneck, die Aktion werde von Carters Brüdern Nick Carter und Angel Carter unterstützt.

„Die Mittel decken die Herstellung, Installation und langfristige Pflege des Sterns“, schrieb Schneck auf der GoFundMe-Seite. „Wir kommen als Fans, Freunde und Unterstützer zusammen, um Aaron Carters Vermächtnis zu ehren. Jede Spende, egal wie groß, bringt uns einen Schritt näher. Wer nichts geben kann, hilft genauso viel, indem er diese Kampagne teilt. Lasst uns gemeinsam Aarons Leben feiern, seine Musik und die bleibenden Spuren, die er in so vielen Herzen hinterlassen hat.“

Aufwändiger Nominierungsprozess

Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erfordert ein Nominierungsverfahren über die Hollywood Chamber of Commerce. Jedes Jahr wählt das Komitee 24 bis 30 Personen für die Aufnahme aus. Zu den Kriterien zählen „berufliche Leistungen, eine Karrieredauer von mindestens fünf Jahren in der jeweiligen Kategorie, Verdienste um die Gemeinschaft sowie die Zusage, dass die geehrte Person an der Einweihungszeremonie teilnimmt, sofern sie ausgewählt wird. Posthume Auszeichnungen setzen eine Wartefrist von zwei Jahren nach dem Tod voraus.“

Die Frist für die diesjährigen Nominierungen endet am 15. Mai. Schneck bestätigte gegenüber TMZ, dass sie die Bewerbung für Carter bis zu diesem Datum einreichen will. Die Anmeldegebühr beträgt 275 Dollar. Bis zum frühen Donnerstagmorgen hatte Schnecks GoFundMe-Kampagne 186 Dollar eingesammelt.

Carter starb durch drogenbedingtes Ertrinken. Der Sänger wurde von einer Haushälterin tot in seiner Badewanne aufgefunden. Laut seinem Obduktionsbericht „wurde Carter in der Badewanne durch die Einwirkung von eingeatmetem Druckgas und der Einnahme von Alprazolam [Xanax] handlungsunfähig. Dies führte dazu, dass er unter Wasser geriet, nicht mehr atmen konnte und schließlich starb.“

Vom Kinderstar zur Legende

Carter veröffentlichte 1997 im Alter von neun Jahren sein selbstbetiteltes Soloalbum und ergatterte einen Platz als Vorband der Backstreet Boys seines Bruders Nick – was ihn über Nacht zum globalen Phänomen machte. Sein zweites Album, das mit Platin ausgezeichnete „Aaron’s Party (Come Get It)“ aus dem Jahr 2000, enthielt seine größten Hits „I Want Candy“ und den Titeltrack. Daneben war Carter auch als aufstrebender Kinderdarsteller aktiv und hatte Auftritte in Episoden von „Lizzie McGuire“ und „Sabrina, the Teenage Witch“.