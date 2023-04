ABBA: Amazon zeigt Doku über Stalker von Agnetha Fältskog

Foto: Photo by Gus Stewart/Redferns, Gus Stewart. All rights reserved.

Agnetha Fältskog von ABBA tritt am 5. November 1979 auf der Bühne der Wembley Arena in London, England, auf.

Auf Amazon Prime Video erscheint am 19. Mai 2023 die Dokumentation „Take A Chance“, in der es um den Stalker Gert van der Graaf geht. Der Niederländer hatte sich in seiner Kindheit in ABBA-Sängerin Agnetha Fältskog verliebt, woraus schnell eine ungesunde Obsession entstand. Schließlich begann van der Graaf in den 90er-Jahren die Schwedin zu stalken. Neben Expert:innen, Freund:innen und Psycholog:innen, trat auch der Stalker selbst vor die Kamera, um seine Version der Geschichte zu erzählen.

Empfehlung der Redaktion Galerie ABBA: Agnetha Fältskog ganz privat ABBA: Agnetha Fältskog ganz privat

Joel Karsberg, bekannt durch „Surviving R. Kelly“, und John Mork fungierten als ausführende Produzenten, während Maria Thulin Regie führte. Andreas Hjerto, Head of Content bei Prime Video Nordics, sagte: „Durch nie dagewesen Zugang liefert der Film neue Einblicke in eine wichtige und fast unglaublichen Geschichte. Wir sind beeindruckt von den Profis vor und hinter der Kamera, die eine beispiellose und umfassende Arbeit geleistet haben, um sie zum Leben zu erwecken.“