ABBAs Björn Ulvaeus: Harter Ehevertrag mit Gattin – Details hier

Im Laufe seiner Karriere mag die ABBA-Star Björn Ulvaeus eine ganze Menge Geld angehäuft haben. Und auch in der Liebe scheint der Star Glück zu haben. Am 21. September 2024 feierte er die Hochzeit mit Christina Sas. Doch mit ganz so viel Leichtigkeit ging die Eheschließung wohl nicht daher: Fünf Tage vor der Trauung unterschrieben sie laut Medienberichten einen „harten“ Ehevertrag.

Das steht im Ehevertrag

Angeblich hat die schwedische Zeitung „Expressen“ ein Auge auf die Dokumente werfen können. In dem Ehevertrag hieße es so wohl: „Wir, Christina Sas und Björn Ulvaeus, beabsichtigen, die Ehe einzugehen. […] Wir sind uns hiermit über folgende Punkte einig: Unsere Vermögen und alle Gewinne, die aus diesen Vermögen entstehen, werden in der Ehe getrennt. Die Ehepartner haben keinen Anspruch auf den Besitz des anderen. Für die Ehe gilt das schwedische Recht.“

Vermutlich möchte der Sänger sein großes Vermögen schützen. Immerhin liegt der geschätzte Wert davon bei 270 Millionen Euro, laut „MSN“. Durch diesen Ehevertrag wäre es Sas zumindest nicht möglich, an dieses Geld heranzukommen, falls es mal zu einer Scheidung kommen sollte. Jedoch dürfte sie den nun angenommenen Nachnamen weiterhin behalten.

Ulvaeus heiratete erst im September

Am Tag der Hochzeit teilte der Musiker private Bilder des Events mit seinen Follower:innen auf Instagram. Die Bildunterschrift erzählt dabei, dass sich Ulvaeus und Sas 2021 in Nürnberg kennengelernt hätten. Dort fand nämlich die Veröffentlichung von ABBAs Album „Voyage“ statt. Die letzte gemeinsame Platte, „The Visitors“, lag da schon vierzig Jahre zurück.

Die Eheschließung fand dann in Kopenhagen statt. Der Star selbst hat sich zum Ehevertrag noch nicht öffentlich geäußert.

Nicht die erste Eheschließung

Für den Künstler ist das bereits die dritte Hochzeit gewesen. Seine erste Ehepartnerin war ABBA-Sängerin Agnetha Fältskog, welche er 1969 kennenlernte und zwei Jahre später im südschwedischen Verum ehelichte. In dieser Beziehung entstanden die zwei Kinder Linda (1973) und Peter Christian (1977). Sie ließen sich im Jahr 1980 scheiden, konnten aber dennoch weiter zusammenarbeiten. Die zweite und bisher längste Ehe stellte die mit Lena Källersjö dar. Sie waren ungefähr vierzig Jahre lang verheiratet, bis sie dann im Februar 2022 ihre Trennung bekannt gaben. Hier wurde Ulvaeus nochmals Vater von zwei Töchtern.