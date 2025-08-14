Abba Gold: Die 25 besten Songs von Abba

Die schwedischen Pop-Genies Abba beherrschten das Radio der 1970er Jahre. Sie kamen aus dem Land des Eises und Schnees, um die erfolgreichste Band ihrer Zeit zu werden. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad waren wie ein skandinavisches Pendant zu Fleetwood Mac. Zwei Ehepaare in weißen Hosenanzügen und Plateaustiefeln, die einen Hit nach dem anderen über Trennung und Zerbrechen landeten.

Hinter der glitzernden Fassade waren diese wilden Schweden voller Angst und Verzweiflung. Aber ihre Hits sind nur der Anfang. Ihre Alben sind voller verborgener Schätze. Jahrzehnte nach ihrem ersten weltweiten Chart-Erfolg sind sie beliebter denn je. Lasst uns also einen Blick darauf werfen und den nordischen Göttern Tribut zollen. Die 25 besten Songs von ABBA, in einer Rangliste. Die Hits und die Flops, die weniger bekannten Songs und die Fan-Favoriten. Das Erhabene und das Lächerliche. Die Nacht ist jung und die Musik ist gut.

25. „Super Trouper” (1980)

Björn war der mit der Ponyfrisur. Benny war der mit dem Bart. Anni-Frid war die Brünette. Agnetha war die Blonde. Björn und Benny schrieben die Hits. Anni-Frid und Agnetha sangen den größten Teil. Björn heiratete Agnetha. Benny heiratete Anni-Frid. Beide Paare ließen sich scheiden und schütteten ihr Herz in melodischen Tränenrührern wie „Super Trouper“ aus, der Ballade einer Diva auf Tournee, die unter ihrem einsamen Leben leidet . „All I do is eat and sleep and sing/Wishing every show was the last show“. Aber sobald sie die Bühne betritt, schluckt sie all ihren Schmerz. Und spielt für die Fans weiter. Denn das ist es, was Stars tun. Midlife-Crisis hinter einer glänzenden Maske. Das ist die ganze Geschichte von ABBA.

24. „Disillusion“ (1973)

Wer sonst würde einen Song namens „Disillusion“ auf sein erstes Album packen? Die Welt hätte von Anfang an wissen müssen, wie düster ABBA sein kann. Es ist das erste – und letzte – Mal, dass Agnetha als Songwriterin für einen ABBA-Song genannt wird. Und sie singt „Disillusion“, als sähe sie die schlechten Zeiten bereits kommen.

23. „Under Attack” (1982)

Die Achtzigerjahre beginnen. „Under Attack” ist ihr letzter Auftritt. Die Abschiedssingle, die Ende 1982 veröffentlicht wurde, gerade als die Gruppe auseinanderbrach und ihre Musik zunehmend unheimlich wurde. Sie nahmen den Song für ihr Abschiedsalbum „The Singles: The First Ten Years” auf. Obwohl sie bereits wussten, dass es keine zweiten zehn Jahre geben würde. Mit zwei Scheidungen und sinkenden Verkaufszahlen ist „Under Attack“ eine kühle Synthie-Pop-Halluzination darüber, von einem Phantom-Liebhaber durch die Straßen gejagt zu werden, mit diesem bösen Vocoder-Hook.

22. „Hole In Your Soul“ (1977)

Ein proto-industrieller Synth/Gitarren-Blast mit Headbanger-Refrain. „It’s gotta be rock & roll! To fill the hole in your soul!” Könnte es sein, dass der junge Trent Reznor sich Notizen gemacht hat? (Es ist fast undenkbar, dass er das nicht getan hat.) „Hole in Your Soul” ist ein tiefgründiger Song aus ihrem 1977 erschienenen Art-Rock-Album mit dem witzigen Titel „The Album”. Und knirscht wie eine hübsche Hassmaschine.

21. „When I Kissed The Teacher” (1976)

ABBAs Werk ist voller Entfremdung („Sitting in a Palmtree”). Elend („Tropical Loveland”). Und morbider Angst vor der Auslöschung der gesamten Menschheit („Happy New Year”). Aber in „When I Kissed The Teacher” nehmen sie das schwedische Bildungssystem aufs Korn. Es ist ein unschuldiger Bubblegum-Song über ein Schulmädchen, das ihre Sehnsucht nach dem attraktiven Geometrie-Lehrer nicht mehr ertragen kann. Ja, die Siebziger waren seltsam.

20. „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ (1979)

Die dunkle Seite des Nachtlebens von ABBA. Diese unheimlichen elektronischen Streicher lassen alle möglichen verzweifelten, sexbesessenen Eskapaden in den After-Hour-Bars von Stockholm erahnen. Der Death-Disco-Sound von „Gimme! Gimme! Gimme!“ hatte großen Einfluss auf die Euro-Sleaze-Dance-Musik der Achtziger. Wie sie beispielsweise von The Leather Nun verkörpert wurde, die diesen Song 1986 coverte. Und ihn zu einem schmutzigen Underground-Club-Hit machte. ( The Leather Nun war vor allem für „F.F.A.“ bekannt, eine Ode an Fisting mit Slogans wie „Let’s fist again!“ und „Fist and shout!“) Madonna sampelte den Synth-Hook für ihren glorreichen Comeback-Hit „Hung Up“ aus dem Jahr 2006. Und fing damit die ganze rasende Dekadenz des Originals ein.

19. „Dum Dum Diddle“ (1976)

Ein typisches ABBA-Liebesdreieck: Ein schüchternes Mädchen verliebt sich in einen Jungen, der sie nicht einmal bemerkt, weil er zu sehr mit seiner geliebten Geige beschäftigt ist. („Du bist so traurig/Und du lächelst nur/Wenn du deine Geige spielst.“) Wird sie jemals den Platz der Geige in seinem Herzen einnehmen? Oder wird sie einfach weiter singen: „Dum dum diddle, your darling fiddle“? „Dum Dum Diddle“ fasst den verletzlichen Charme zusammen, der ABBA zu Helden der 70er-Jahre-Kids wie Kurt Cobain machte; er lud die Tribute-Band Bjorn Again bekanntlich als Vorgruppe für Nirvana ein.

18. „One Of Us“ (1981)

1977 erzählte ABBA-Manager Stig Anderson dem Rolling Stone, er habe den schwedischen Regisseur Ingmar Bergman gefragt, warum er in seinen Filmen keine Popmusik aus seinem Heimatland verwende. „Er sagte nichts. Aber sein nächster Film hieß Das Schweigen .“ Die Zusammenarbeit zwischen Ingmar und Agnetha kam tragischerweise nie zustande, aber „One of Us“ ist der bergmanischste Melodram der Gruppe: „Szenen einer Ehe“ zu einem fröhlichen tropischen Beat, der Ace of Base im Alleingang erfunden hat. (Es ist kein Zufall, dass es die erste Single war, die Abba nach der Scheidung der beiden veröffentlichte. Cher hat bereits angekündigt, dass sie „One of Us“ auf ihrem kommenden ABBA-Coveralbum singen wird – ein Song, der perfekt zu ihr passt.

17. „King Kong Song“ (1974)

Ein wahnsinniger Glam-Rock-Power-Chord-Stomp: „We do the King Kong song, gotta sing along/Can’t you hear the beating of the monkey tom-tom?” Das ist die Art von glitzerndem Blockbuster, der die britischen Charts von Bands wie Slade oder The Sweet beherrschte, außer dass ABBA (wie immer) ihren eigenen Weg gingen. Sie warnen: „Was wir singen werden, ist irgendwie funky“, und dehnen damit die Definition von „irgendwie“ bis ins Unendliche.

16. „Money, Money, Money“ (1976)

Björn begann seine Karriere in der blitzsauberen schwedischen Folk-Gruppe Hootenanny Singers. „Der schlechteste Name, den eine Band je hatte“, sagte er einmal. „Er ist einfach so hässlich, vielleicht nur noch von ABBA übertroffen.” In „Money, Money, Money” hört man deutlich den mitteleuropäischen Schlager-Sound, der ABBA für amerikanische Ohren so fremd und exotisch machte. Aber selbst wenn sie sich im Schlagerstil in Szene setzen, bleiben sie charakteristisch nüchtern gegenüber der Gier nach Geld und singen: „It’s a rich man’s world.”“ Ein passendes Thema für den erfolgreichsten schwedischen Exportartikel nach Volvo – Geld regiert alles in Mamma Mia.

15. „The Day Before You Came“ (1982)

Traditionell ist der letzte Song, den eine große Popgruppe aufnimmt, eher ein Reinfall – man denke nur an „I Me Mine“ von den Beatles oder „I Keep Mine Hidden“ von den Smiths. Aber ABBAs letzter gemeinsamer Moment im Studio ist ein bizarrer Darkwave-Juwel. Agnetha erzählt Minute für Minute von der Banalität eines Tages im Leben einer schwedischen Büroangestellten, die Dallas schaut und feministische Romane liest. („Das neueste von Marilyn French oder so etwas in der Art.”) Sie hat keine Ahnung, dass sich ihr eintöniges Leben bald ändern wird. Zum Besseren? Zum Schlechteren? Wir erfahren es nie. „The Day Before You Came“ klingt unheimlich nach Depeche Mode aus der Zeit von „Violator“ – es könnte ein Rohentwurf für „Policy of Truth“ oder „World In Your Eyes“ sein. Agnetha nahm ihren Gesang im Studio bei ausgeschaltetem Licht auf – und nachdem sie den Track fertiggestellt hatte, schlich sie sich hinaus. Perfekt.

14. „Tiger“ (1976)

Einige der besten ABBA-Songs sind die rockigen Stücke, in denen Agnetha und Anni-Frid unschuldige Passanten vor der unbändigen Kraft ihres Sexualtriebs warnen. (Siehe auch „Rock Me“ oder „Bang-a-Boomerang“.) In „Tiger“ sind sie ein Paar wildgewordener menschenfressender Raubkatzen, die auf der Jagd nach frischem Blut durch den Beton-Dschungel von Stockholm streifen. „Wenn ich dich treffe/Was, wenn ich dich fresse/Ich bin der tiiiigerrrrr!“ Der Song endet ebenfalls mit einem Knall – diesen haarsträubenden Schreien.

13. „Thank You For The Music“ (1977)

Was für eine Einleitung: „Ich bin nichts Besonderes – eigentlich bin ich sogar ein bisschen langweilig.“ ABBA fasst seine Philosophie in seinem aufrichtigsten Liebeslied zusammen – einer Ballade, in der sie ihre Hingabe zur Musik selbst bekunden, ihrer einzigen Geliebten, die sie nie im Stich gelassen hat. Wenn man „Thank You For The Music“ mit „The Spirit of Radio“ von Rush vergleicht, fallen einige interessante Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden scheinbar gegensätzlichen Bands auf. Waren Björn, Benny, Agnetha und Anni-Frid die schwedischen Rush? Oder waren Geddy, Neal und Alex die kanadischen ABBA?

12. „Fernando“ (1976)

Can you hear the drums, Fernando? Dieser Hit war eine ihrer größten Balladen, die Geschichte von Guerillakämpfern, die unter dem Sternenhimmel am Lagerfeuer Gitarre spielen und in einem Land irgendwo an der schwedisch-mexikanischen Grenze für eine Revolution kämpfen. In „Mamma Mia 2“ spielt Andy Garcia einen Mann namens Fernando, nur um Cher einen Vorwand zu liefern, diesen Song zu schmettern – als ob sie einen gebraucht hätte. Vor der ABBA-Version sang Anna-Frid „Fernando“ ursprünglich auf ihrem Soloalbum von 1975, auf dem auch ihre schwedischen Versionen von „Wouldn’t It Be Nice?“ von den Beach Boys und „Life On Mars?“ von Bowie zu finden waren.

11. „Does Your Mother Know?“ (1979)

Der Björn-Core-Hit „Does Your Mother Know?“ ist eine Rarität unter den Raritäten: ein Song aus den Siebzigern, in dem es darum geht, eine Groupie abzuweisen, weil sie zu jung ist. Das nenne ich mal nicht auf der Höhe der Zeit. (Der Song war etwa zur gleichen Zeit ein Radiohit wie „Hot Legs“ von Rod Stewart, „Hot Blooded“ von Foreigner Nick Gilders „Hot Child in the City“ und mehrere tausend andere moralisch verwerfliche Hits mit „hot“ im Titel.) In ganz Schweden gibt es in jedem Dorf mindestens eine Oma in den Sechzigern, die immer noch schwört, sie sei die Verführerin gewesen, die Björn zu der Frage inspiriert hat: „Does your mother know that you’re out?“

10. „Waterloo“ (1974)

Als sie anfingen, waren ABBA ein Folk-Quartett, das genauso vielversprechend war wie jede andere schwedische Band, also überhaupt nicht. Bis dieser offensichtliche Bowie-Tribut 1974 ihr Beitrag zum jährlichen Kitschfest namens Eurovision Song Contest wurde. „Waterloo“ gewann nicht nur den Preis, sondern auch weltweiten Ruhm für ABBA – es wurde ihr erster Hit in den USA und stürmte die Top Ten.

Diese Kids waren noch ein bisschen zu weit weg von ihren Fjorden, wenn es ums Singen auf Englisch ging („The heeeestory booook on the shelf/Is always repeating itself“), aber das trug nur zu ihrem Charme bei. Sie traten in der fünften Folge einer neuen amerikanischen Fernsehsendung namens „Saturday Night Live“ auf und sangen „Waterloo“ an Bord der „Titanic“ zum Playback.

9. „Take A Chance On Me“ (1977)

Viele alte Stereokopfhörer wurden von Kindern kaputtgehört, die sich auf das 20-sekündige Intro konzentrierten, einen a cappella gesungenen Rausch aus komplexen mehrstimmigen Gesangspassagen von Jungen und Mädchen. „Take a Chance on Me” ist eine sprudelnde Einladung mit einigen von Agnethas sinnlichsten Bitten. Besonders wenn sie flüstert: „Come on, gimme a break, will you?” „Take a Chance on Me” fasst ihre technokratische Präzision in jedem Detail zusammen. Erasure landeten 1992 mit ihrer brillanten Version aus ihrem Hit ABBA-esque einen Hit, der einen Wendepunkt für das große ABBA-Revival der Neunzigerjahre darstellte.

8. „The Winner Takes It All“ (1980)

All“ ist ein Showstopper im Originalfilm „Mamma Mia“, hat aber auch einen ergreifenden Moment in einem anderen Film: „ The Trip “, in dem Steve Coogan und Rob Brydon zwei englische Mittelalter-Trottel die Autobahn entlangfahren, sich gegenseitig die Songtexte vorsingen und versuchen herauszufinden, wie ihre Jugendträume so zunichte gemacht wurden. Der Beweis, dass es für jede emotionale Krise einen passenden ABBA-Song gibt.

7. „The Visitors” (1981)

ABBA wurden mit jedem Album seltsamer, gruseliger und nihilistischer, bis hin zu diesem verlorenen Klassiker der gruseligen Synthie-Pop-Paranoia der Achtzigerjahre. „The Visitors“ ist sechs Minuten lang eiskalter Electro-Jitters: Die Mädchen singen davon, in einem Spukhaus gefangen zu sein („These walls have witnessed all the anguish of humiliation“ – „Diese Wände haben all die Qualen der Demütigung miterlebt“) und skandieren „cracking up!“ („Ich drehe durch!“) zu Roboterbeats. „The Visitors“ war nie ein großer Hit und schaffte es auch nicht auf den Soundtrack eines der beiden Filme, aber es ist ein Beweis dafür, dass ABBA bis zum Schluss experimentiert hat.

6. „Hey, Hey Helen“ (1975)

Eine Glam-Rock-Hymne für alle geschiedenen Mütter – eine Bevölkerungsgruppe, die vor dem Erscheinen von ABBA im Radio nicht gerade viel Liebe erfahren hatte. „Hey, Hey Helen“ ist einer der ersten Popsongs, der die feministische Explosion der 1970er Jahre aufgriff („The price you paid/To become a woman of today“). Anni-Frid und Agnetha springen aus ihren Schlaghosen, während sie Helen bei ihrer Suche anfeuern. Wenn Sie jemals an der Rockpower von ABBA gezweifelt haben, denken Sie daran, dass dieser Riff so heavy war, dass Kiss ihn für „Calling Dr. Love“ geklaut hat.

Was bedeutet es wohl, dass der expliziteste Feminismus-Song von Björn und Benny von Gene Simmons geklaut wurde? Vielleicht bedeutet es einfach, dass Gene einen guten Geschmack hat, da er ein schamloser ABBA-Fan ist. „Hey, Hey Helen“ war eine schockierende Auslassung aus dem ersten „Mamma Mia“-Film – aber verdammt, es ist definitiv der beste ABBA-Song, der in beiden Filmen nicht vorkommt. Hoffen wir, dass sie ihn für einen fulminanten Auftritt von Cher, Meryl und Baranski in „Mamma Mia 3: If I Could Turn Back Time“ aufheben.

5. „Mamma Mia” (1975)

Björn und Benny, Meister des Xylophon-Power-Moves. „Mamma Mia” zeigt ihr Genie, so viele klangliche Wendungen in einen Song zu packen – es ist ein Greatest-Hits-Album in dreieinhalb Minuten, ein rauschhafter Liebesrausch, der einen erschöpft und benommen zurücklässt und nach mehr verlangen lässt. „Mamma Mia” klang damals für das US-Radio zu fremd – zu europäisch, zu hyperaktiv. Es schaffte es kaum in die Top 40, was angesichts seiner heutigen Bedeutung für die Band umso überraschender ist. Aber es war wirklich avantgardistischer Pop. Wenn man die Nadel irgendwo auf David Bowies „Low” oder „Heroes” auflegt, wird klar, dass der Thin White Duke nur ein weiterer Fan war, der diesen einen verdammten Song nicht aus dem Kopf bekam.

4. „SOS“ (1975)

Spielen Sie diesen Song hintereinander mit einem beliebigen Song von Joy Division oder den frühen Cure, und Sie werden hören, wie gothic ABBA war. „SOS“ definiert die hochglänzende nordische Melancholie, die sie für die nachfolgenden New-Wave- und Postpunk-Künstler so einflussreich machte, wenn sich diese einsamen Klavierklänge zu einer Überladung von Synthie-Bombast aufbauen. (Triviale Geek-Detail: Es ist auch der einzige Chart-Hit in der Geschichte, bei dem sowohl der Songtitel als auch der Interpret Palindrome sind.) „ABBA war eine der ersten großen internationalen Bands, die sich in ihren Texten tatsächlich mit Problemen des mittleren Alters auseinandergesetzt hat“, gestand der unerwartete Fan Pete Townshend Rolling Stone in einem Titelinterview 1982. „Ich erinnere mich, wie ich „SOS“ im Radio in den USA hörte und mir klar wurde, dass es ABBA war. Aber es war zu spät, denn ich war bereits von dem Song mitgerissen worden.“

3. „The Name Of The Game“ (1977)

Nachdem sie alles andere ein- oder zweimal ausprobiert hatten, gaben ABBA 1977 mit ihrem Opus, das sie bescheiden The Album nannten, ihr großes Prog-Statement ab. Das Ergebnis: „The Name of the Game“, ein übertriebenes Epos mit Flügelhörnern, Kirchenorgel und einem gruseligen Koboldchor, der „doo-doo-doo“ flüstert.

Aber wie so viele ihrer Songs handelt auch dieser von einem schüchternen Mädchen, das den Mut aufbringt, etwas selbstbewusster aufzutreten. Er enthält auch ihren prototypischsten Taylor-Swift-Text – dieses „schüchterne Kind“ verbringt den ganzen Song damit, obsessiv über einen Schwarm nachzugrübeln, den sie genau zweimal getroffen hat. Als die Damen zum Höhepunkt kommen – „I wanna know! Oh yes, I wanna know! The name of the game!“ – ist ABBA am offenherzigsten.

2. „Knowing Me, Knowing You“ (1976)

Hautenge Lycra-Hosenanzüge und tragische Liebeskummer: die ultimative ABBA-Kombination. Wie Carole King auf „Tapestry“ oder Fleetwood Mac auf „Rumours“ schichten ABBA ihre üppigen 1970er-Harmonien, um einer zerbrochenen Ehe den Garaus zu machen. Agnetha und Anni-Frid gehen durch ein leeres Haus voller Erinnerungen und verabschieden sich von den Zimmern, in denen ihre Kinder früher gespielt haben. „Knowing Me, Knowing You” springt von gedämpfter Stille zu einem mega-prickelnden Melodram im Refrain – dieses „aaah-haaaaa” macht es perfekt. Der Höhepunkt: die Wendung nach drei Minuten, der Klang einer Frau, die innehält, um einen letzten Blick auf das Haus zu werfen, sich dann auf dem Absatz umdreht, um zu verschwinden, bevor sie es sich anders überlegt.

1. „Dancing Queen” (1976)

Manchmal ist der berühmteste Song einer Band auch ihr bester. Da ABBA die Popstars schlechthin waren und Musik machten, die absolut jedem gehörte, ist es poetisch, dass ihr brillantester Moment auch ihr universell beliebtester ist. „Dancing Queen“ ist eine Spiegelkugel-Hymne für alle Träumerinnen, die in ihrer Fantasie eine Disco-Göttin sind, auch wenn alle anderen in der Stadt nur ein tollpatschiges Kind auf der Tanzfläche sehen. Oh, wie die Stimmen der Damen vor Freude explodieren, wenn sie die Zeile „Tambourine…oh YEEEAAAH!“ singen (Niemand wird jemals das Wort „Tambourine“ so zärtlich aussprechen wie Agnetha und Anni-Frid).

Der einleitende Klavierwirbel kann bei jedem Menschen, der weiß, was es bedeutet, (1) zu tanzen, (2) zu jiven und/oder (3) die Zeit seines Lebens zu haben, auf einer Tanzfläche, auf der Mädchen die Welt regieren und Jungs nur Wegwerf-Requisiten sind, einen Pheromonrausch auslösen. („Anybody could be that guy“ – so typisch ABBA.) Seht euch dieses Mädchen an. Seht euch diese Szene an. Liebt die Dancing Queen, für immer.