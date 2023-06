Abbey Road Studios verleihen „Music Photography Award“

Am 21. September 2023 wird von den Abbey Road Studios der „Music Photography Award“ (MPA) verliehen – unter den Jurymitgliedern befindet such Sacha Lecca, Foto-Redakteur bei den US-Kollegen vom ROLLING STONE. Mit im Panel sitzen außerdem etwa der Fotograf Rankin und die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor.

Die zum zweiten Mal stattfindende Award-Show in den wohl berühmtesten Aufnahmeräumen der Welt widmet sich der Kunst der Musikfotografie und dient als Showcase junger Talente. Geboten werden soll ein Panorama der beeindruckendsten Bühnenmomente, aber auch der stillen Szenen, die sonst vielleicht untergegangen wären. Die Gewinner werden in den Abbey Road Studios, der Wirkstätte der Beatles, ausgezeichnet.

Es gibt sechs Kategorien, für die Bilder eingereicht werden können: „Undiscovered Photographer of the Year“, „Music Moment of the Year“, „Live Music“, „In The Studio“, „Underground Scenes“ und „Hip Hop 50“. Hier geht es zur Einreichung von Fotos und damit der Bewerbung für die Nominierungen.

Zur Jury in der Shortlist gehört unser Kollege Sacha Lecca. Er ist Deputy Photo Editor beim amerikanischen ROLLING STONE, Leiter der Fotoredaktion. Lecca arbeitet dort seit 2007, davor war er u.a. tätig bei CMP Media, dem Guggenheim Museum und „Newsweek“. Seine Fotos wurden veröffentlicht im ROLLING STONE, „Huck Magazine“, „American Photography“, „Creem Magazine“, „The Photographic Journal“, dem „Time Magazine“ und mehr.