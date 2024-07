Beatles-Auktion: Brille von John Lennon kommt unter den Hammer

Bevor es „Harry Potter“ gab, trugen runde Brillen einen anderen Beinamen. John Lennon war der berühmteste Träger dieser Art von Sehhilfen – und bald wird ein Gestell des Beatle jemand anderem gehören.

Vom Aufnahmestudio ins Auktionshaus

Nahe London wird kommende Woche eine getönte Brille versteigert, die einst John Lennon trug. Es handelt sich um eine Brille mit Goldrahmen und blauen Gläsern. Das entsprechende Paar verschenkte der verstorbene Beatles-Musiker wohl im Jahr 1968 an einen Mann, der die Abbey Road Studios besuchte.

Im Katalogtext desAuktionshauses Catherine Southon Auctioneers And Valuers heißt es, Lennon habe sie dem Besucher gereicht, nachdem dieser sie auf einem Klavier liegen sah. „Er ging hin, um sie in die Hand zu nehmen, doch seine Freundin sagte ihm, er solle das lassen. Lennon antwortete laut Überlieferung: ‚Das ist in Ordnung, er kann sie haben‘.“ Das Auktionshaus schätzt das gute Stück auf rund 3.000 Pfund (3.560 Euro).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alle Beatles auf einen Streich

Zusätzlich soll eine Reihe von Fotografien unter den Hammer kommen. Alle 33 Schwarz-Weiß-Bilder zeigen die Beatles auf der Abbey Road und im gleichnamigen Studio. Sie entstanden am gleichen Tag wie das Foto, das das Albumcover des elften Studioalbums „Abbey Road“ (1969) ziert, auf dem die „Fab Four“ den Zebrastreifen vor den Produktionsräumen überqueren.

Nicht nur ist das Cover ikonisch – das Album ist auch das letzte, das die Beatles vor ihrer Trennung gemeinsam aufnahmen. Unter den zur Versteigerung angebotenen Fotos sind Aufnahmen von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr sowie von Produzent George Martin. Das Auktionshaus verkauft sie zusammen mit dem Copyright. Ihre Einstiegspreise liegen zwischen 200 und 300 Pfund (237 bis 356 Euro).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Auktion der Beatles-Memorabilien findet am 31. Juli im Farleigh Golf Club in Surrey statt. In dieser Grafschaft südlich von London wächst in den Romanen übrigens Harry Potter auf. Was für ein Zufall.