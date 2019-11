Abzock-Preise für Tickets: Hier sollten Sie auf keinen Fall nach Karten für Die Ärzte schauen

Am Donnerstag startet der Vorverkauf für die Ärzte-Tour 2020. Wer jedoch auf den Seiten der großen Ticket-Anbieter sucht, wird dort nicht fündig werden.

Am Donnerstag, 14. November 2019, startet um 17 Uhr der Vorverkauf für die Tour der Ärzte, die sie von November bis Dezember 2020 durch bislang 15 Städte in Deutschland, Österreich und Schweiz führen wird. Mit der „In the ä tonight“-Konzertreise wollen Bela, Farin und Rod auch das langerwartete neue, noch unbetitelte Album vorstellen. Wer Karten für einen der Auftritte ergattern will, sollte jedoch auch das Kleingedruckte lesen: Tickets wird es ausschließlich über die Ärzte-Site bademeister.com geben. Auf Eventim, Ticketmaster und Co. sollte man also nicht suchen. Außerdem warnt die Band vor Wiederverkaufsportalen (s.u.). Die Ärzte: Ticket-Infos Der Preis: Tickets kosten…