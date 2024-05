Großer Tourauftakt in Gelsenkirchen: Am Freitag (17. Mai) werden AC/DC den „Power Up“-Tourauftakt in der Veltins-Arena feiern. Es ist die erste von 24 Shows zwischen Mai und August. Nach drei Tagen Pause spielt die Band am 21. Mai erneut in dem Stadion.

Tickets

Das Eröffnungskonzert am 17. Mai ist restlos ausverkauft. Doch für die zweite Show in Gelsenkirchen sind bei Eventim noch Tickets erhältlich. Für 124,10 € können Fans die Australier live erleben. Kein Wunder jedoch, dass die Tickets noch verfügbar sind: Es gibt nur noch Karten für die „Kategorie 8“. Hierfür bemerkt Eventim bereits, dass eine mögliche Sichtbehinderung besteht. Dann vielleicht doch lieber am 19.6. nach Dresden fahren. Dort spielt die Band in der Rinne Dresden. Für die Open-Air-Show gibt es noch Karten – der Preis liegt bei 152,85 €.

Anfahrt und Parken

Den Konzertgänger:innen wird von den Organisierenden empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Ticket für den Nahverkehr ist bereits in der Eintrittskarte enthalten. Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG setzt aufgrund der beiden Veranstaltungen Extrazüge ein, sodass für die erwarteten 62.000 Fans keine langen Wartezeiten oder Gedränge entsteht. Die Anfahrt erfolgt ab dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen mit der Stadtbahnlinie 302 in Richtung Gelsenkirchen-Buer Rathaus bis zur Haltestelle VELTINS-Arena. Mobilitätseingeschränkte Personen nutzen die Haltestelle Willy-Brandt-Allee. Die Linie 302 pendelt sowohl zur An- als auch Abreise im verkürzten Takt zwischen dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen und dem ZOB Buer Rathaus.

Wer nicht aufs Auto verzichten kann: In unmittelbarer Umgebung der VELTINS-Arena sind Parkplätze begrenzt verfügbar. Daher empfehlen die Veranstalter:innen, mit dem Auto zu einer der vielen Haltestellen der Linie 302 zu fahren und das Auto dort zu parken. Auch wird darum gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Wetter

Leider erwartet die Fans in Gelsenkirchen Regen bei 18 Grad. Die Wahrscheinlichkeit auf eine nasse Anreise liegt bei 35 %. Doch während der Show müssen die Konzertgänger:innen nicht in Regenjacke tanzen. Die ansonsten meist offene Fußballarena ist multifunktional und hat ein verschließbares Dach. Für den Heimweg liegt die Regenwahrscheinlichkeit dann auch nur noch bei 5 %.

Setlist

Klar, das Konzert in Gelsenkirchen wird der Tourauftakt, weswegen es keine Setlist von vorherigen Tourstopps gibt. Es ist jedoch möglich, dass die kommende Songreihenfolge derjenigen ähnelt, die AC/DC im Oktober 2023 beim Power Trip Festival in Indio, Kalifornien gespielt haben. Dieser Auftritt wurde von einigen Fans als Generalprobe für die bevorstehende Europatour betrachtet, da er seitdem der letzte Auftritt der Band war. Sollte sich die Setlist nicht mehr geändert haben, kann sich Gelsenkirchen auf 24 Songs freuen. In den Abend starteten die Australier mit „If You Want Blood (You’ve Got It)“. Diesen Song hat die Band zuvor noch nie als Opener eines Konzertes gespielt. Direkt danach gibt es einen Klassiker auf die Ohren: „Back to Black“. Die Zugabe fällt mit zwei Songs, „T.N.T“ und „For Those About to Rock (We Salute You)“ etwas spärlich aus – doch das ist bei einer über zweistündigen Show auch zu verzeihen.

Das war die Setlist beim Power Trip Festival:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Rock ’n‘ Roll Train

You Shook Me All Night Long

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

In Folge den beiden Auftritte in Gelsenkirchen werden AC/DC ihre Tour in Italien fortsetzen. Nach Deutschland kommt die Band dann am 9. Juni wieder nach München.

