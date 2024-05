Slash zündet mit Wolfgang Van Halen ein AC/DC-Feuer

Das war ein feuriges Highlight! Am letzten Abend ihrer gemeinsamen Tournee brachten Slash und Myles Kenndy im Le Zénith in Paris Wolfgang Van Halen als Überraschungsgast mit auf die Bühne, um „Highway To Hell“ von AC/DC zu zelebrieren.

Der rasante Auftritt war möglich, weil Van Halens Band Mammoth WVH während der vierwöchigen Konzertreise als Vorgruppe für die Rocker dabei war.

Bevor es losging, gab es erst mal richtig Lob für den Gast. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit diesem Herrn und seiner Band auf Tournee gehen können, denn ich halte ihn für einen der talentiertesten Menschen auf diesem Planeten“, sagte Kennedy, während er Van Halen auf die Bühne führte.

Anschließend bretterte Slash das ikonische „Highway to Hell“-Riff und ließ sich dann von seinen Kollegen begleiten. Bassist Todd Kearns übernahm den Leadgesang und sowohl Kennedy als auch Van Halen stimmten beim Refrain mit ein. Der Sohn des großen Eddie Van Halens durfte natürlich auch noch für ein Solo ran.

Während der Gig bereits am 29. April stattfand, gib es erst jetzt ein Video des spektakulären Covers zu sehen. Slash und Van Halen spielten erst vor wenigen Wochen gemeinsam zusammen bei den Oscars eine Rolle, als sie zusammen mit Ryan Gosling während der Verleihung den „Barbie“-Track „I’m Just Ken“ mit ihren Gitarrenklängen veredelten.