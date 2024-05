„ In the studio, gearing up for the #POWERUPTOUR⚡️kicking off in Gelsenkirchen, Germany, in just one week!“ – so ist ein Instagram-Beitrag betitelt, den AC/DC am Freitag (10. Mai 2024) veröffentlichten. „Im Studio bereiten wir uns auf den #POWERUPTOUR⚡️kicking in Gelsenkirchen in nur einer Woche vor!“

Diesen Freitag (17. Mai) spielen die australischen Hardrocker in der Veltins-Arena auf Schalke. Die ist auch, worauf „Metal Hammer“ verweist, das erste offizielle Foto von AC/DC in ihrer neuen Besetzung. Brian Johnson ist klar, ebenso Stevie Young an der Rhythmusgitarre, Angus Young kennt auch jeder. Dann die zwei Neuen: Matt Laug am Schlagzeug sowie Jane’s-Addiction-Bassist Chris Chaney.

AC/DC + The Pretty Reckless – Tour 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

Wir berichteten zuletzt:

Der erste AC/DC-Sänger Dave Evans verriet, welchen Sänger der Band er für den besten hält. Er erklärte jedoch auch, dass „echte“ Fans alle früheren und heutigen Mitglieder:innen schätzen sollten.

Häufige Neubesetzungen

Evans war Ende 1973 eines der Gründungsmitglieder der Rocker, zusammen mit Malcolm und Angus Young, Schlagzeuger Colin Burgess und Bassist Larry Van Kriedt. Der Brite sang auf der ersten offiziellen Single „Can I Sit Next to You, Girl“, auf deren B-Seite „Rocking in the Parlour“ stand.

Bon Scott ersetzte Evans im Herbst 1974 als Sänger der Gruppe und veröffentlichte mit ihnen im Laufe des Jahrzehnts bis zu seinem Tod 1980 eine Handvoll erfolgreicher Alben. Einige Monate später wurde Brian Johnson als neues Mitglied rekrutiert, der seither die australische Band anführt.

Wer ist der beste Sänger?

In einem kürzlich geführten Interview mit José Luis Mata Sanchez sprach Evans über die verschiedenen Epochen der Band und nannte den seiner Meinung nach besten Sänger.

„Nun, natürlich ist Dave Evans der Beste. Das bin ich, okay? Und die meisten meiner Fans werden Ihnen das auch sagen“, behauptete Evans und fügte hinzu, dass seine Fans ihn „Maestro“ nennen. Allerdings argumentierte der 70-Jährige weiter, sollten Scott und Johnson nicht miteinander verglichen werden, weil ihre Gesangsstile so unterschiedlich sind und nur voreingenommene Anhänger einen Favoriten haben.

„Wenn du ein AC/DC-Fan bist, musst du die ganze Band annehmen, denn zuallererst waren da die fünf Gründungsmitglieder, und ich bin einer von ihnen“, fuhr er fort. „Und wenn man dem einen oder anderen gegenüber voreingenommen ist, dann ist man nicht wirklich ein Liebhaber der Band. Wenn du ein Bon-Scott-AC/DC-Fan bist oder ein Brian-Johnson-AC/DC-Fan, dann bist du nur Fan eines einzelnen Teils der Gruppe.“

Evans schlussfolgerte dann, dass es ohne ihn keine Bon-Scott-Ära der Hard-Rock-Band gegeben hätte und ohne Scott keine Brian-Johnson-Ära.

Hier in das Interview reinhören:

Der Grund, warum Dave Evans AC/DC verließ

Der Brite verließ die Gruppe 1974 aus finanziellen Gründen. In einer Episode des „Guarda Volume“-Podcasts erklärte er, dass die Mitglieder:innen damals nicht bezahlt wurden und er deswegen einen Streit mit ihrem Manager hatte.

„Ich konfrontierte ihn damit. Wir haben alle darüber gemeckert und er ist aufgestanden und hat mir eine Standpauke gehalten. Also bin ich aufgestanden und habe ihn niedergeschlagen. Und die anderen Jungs haben mich gepackt und mich vom Manager weggezogen“, erinnerte sich der Sänger. Schlussendlich verließ er AC/DC.