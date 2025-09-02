Taylor Swift & Travis Kelce: Schalke lädt zur Traumhochzeit in Gelsenkirchen ein

Die Veltins-Arena gibt sich romantisch – und bietet Popstar Taylor Swift und ihrem Frischverlobten Travis Kelce Gelsenkirchen als Hochzeitslocation an. „Sucht ihr nach einer Hochzeitslocation?“, fragen die Arenabetreiber in einem Video auf Instagram das prominente Pärchen. „Dann haben wir vielleicht den perfekten Ort“, heißt es in der Beitragsunterschrift. Aufgenommen wurde das Video in der hauseigenen Kapelle der Arena auf Schalke. Verlinkt wurden dazu die Konten der beiden Prominenten.

Zwar mag die knapp 60 Quadratmeter große Kapelle für die prominente Hochzeit, deren Ankündigung allein Rekorde in den sozialen Medien erreichte, zu klein sein – Gelsenkirchen und Taylor Swift teilen aber dennoch eine Vorgeschichte: Zu Gast in Kelces Podcast „New Heights“ Mitte August – noch vor der offiziellen Ankündigung der Verlobung Ende August 2025 –, fragte Kelce seine zukünftige Frau, welche Momente ihr von der „Eras“-Tour 2024 besonders in Erinnerung geblieben seien. Da antwortete Swift unter anderem mit dem deutschen Zungenbrecherwort „Gelsenkirchen“ und erklärte ihre Wahl mit der einmaligen Stimmung unter den Fans in der Veltins-Arena.

Warum Taylor Swift Gelsenkirchen nicht vergessen hat

Im Sommer 2024 hatte sich die Ruhrgebietsstadt pünktlich zu den drei Konzerten der „Eras“-Tour auf eine Petition von Fans hin temporär in „Swiftkirchen“ umbenannt. Außerdem machten die Swifties in Gelsenkirchen durch ein Fanprojekt während des Songs „Willow“ im Konzert auf sich aufmerksam. Dort hielten zahlreiche Fans gelbe und orangefarbene Luftballons in die Luft und beleuchteten diese mit ihren Handy-Taschenlampen. „Das war so schön! Die waren so begeistert dabei. Ich habe noch nie für Fans gespielt, die so mitgefeiert haben“, zitiert „Stern“ diesbezüglich Taylor Swift.

Kapelle auf Schalke – schon 1000 Hochzeiten gefeiert

Plus: Geeignet für Hochzeiten ist die Kapelle auf Schalke durchaus: Wie „Spiegel“ berichtet, sind in der Kapelle, in der ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer wirken, eigenen Angaben zufolge schon über 2000 Kinder getauft und 1000 Trauungen und Jubiläen gefeiert worden.

Rekord: Verlobung von Taylor Swift & Travis Kelce begeistert Fans

Taylor Swift und Travis Kelce hatten ihre Hochzeit am 26. August mit ihren 290 Millionen gemeinsamen Instagram-Follower:innen geteilt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, verkündigten die beiden gemeinsam.

In nur sechs Stunden wurde der Beitrag eine Million Mal geteilt – ein neuer Rekord auf der Plattform. In Vorbereitung ist die Hochzeit Medienberichten zufolge aber bisher nicht.