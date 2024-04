AC/DC trauern um ihren langjährigen Konzertveranstalter

„Wir sind sehr traurig darüber, vom Tod von Garry Van Egmond zu hören“, haben AC/DC am Montag (8. April) bei Facebook bekannt gegeben. Die Band gedenkt des verstorbenen Konzertveranstalters, der jahrelang für die Australier zuständig war.

Van Egmond verkaufte über 30 Millionen Tickets

Der australische Musikpromoter arbeitete neben AC/DC mit Bands wie den Dire Staits zusammen. Im Jahr 1986 übernahm er die Organisation der „Brothers in Arms“-Tour und verkaufte allein in Sydney 250.000 Tickets. In seiner gesamten Karriere soll der Australier verantwortlich für 30 Millionen Ticketverkäufe gewesen sein. Eine beeindruckende Zahl!

Nachdem er 2010 für AC/DCs „Blck Ice Tour“ zuständig war – das damals mit über 520.000 verkauften Karten in weniger als drei Stunden das am schnellsten verkaufte Konzert in der australischen Geschichte war – wurde er vom „Billboard Magazine“ auf Platz 5 der 25 wichtigsten internationalen Promoter:innen aufgenommen. Van Egmond starb vergangenen Samstag (8. April) im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Operation.

AC/DC kommen nach Deutschland

Die Neuigkeiten über ihren verstorbenen Freund dürfte die Band bei ihren Tour-Proben aus der Bahn geworfen haben. Mit ihrer „Power Up“-Europatour spielen AC/DC ihre erste Konzertreise seit acht Jahren. Zwischen Mai und August legen die Australier 24 Stopps in Europa ein, elf davon in Deutschland. Die Gruppe hat vor Kurzem ihren Support-Act verkündet: Auf ihren Europa-Terminen werden The Pretty Reckless die Gigs eröffnen.

