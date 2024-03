AC/DC: Film über Bon Scott wird kein Biopic

Der neue Film über den verstorbenen AC/DC Sänger Bon Scott soll laut den Produzenten kein Biopic werden und mehr eine Geschichte erzählen, die auf dem Leben und den Erfahrungen von Scott basiert.

„Fantasievollere Erkundung von Scotts Charakter“

Der Film mit dem Titel „The Kid From Harvest Road“ ist bei den australischen Produktionsfirmen Halo Films und Protocol Pictures in Arbeit, welche nun nach den begeisterten Reaktionen auf die Ankündigung des Films klarstellen, dass die Fans keine historisch korrekte Darstellung von Bon Scotts Leben erwarten sollen.

Die Produktionsfirma erklärte, „dass es sich bei ‚The Kid From Harvest Road‘ um ein Projekt handelt, das die Essenz von Bon Scotts frühem Leben in Fremantle in einer fiktionalen Erzählung in den 1960er Jahren einfangen soll.“

Sie fügten hinzu: „Indem er sich von den Geschichten und der Atmosphäre dieser Zeit inspirieren lässt, anstatt ein Biopic zu sein, kann der Film eine fantasievollere Erkundung von Scotts Charakter und seinen Erfahrungen bieten. Die Konzentration auf seine prägenden Jahre in Fremantle ermöglicht ein tieferes Eintauchen in die Einflüsse und Ereignisse, die ihn als Person und schließlich als den ikonischen Frontmann von AC/DC geprägt haben. Es bietet auch die Möglichkeit, die kulturelle Landschaft jener Zeit zu erkunden, einschließlich der aufkeimenden Musikszene und der sozialen Dynamik jener Zeit.“

Mehr Details zum Film

Es wurde bereits bestätigt, dass die Rolle des Musikers der Schauspieler Lee Tiger Halley übernehmen wird, der auch aus der Netflix-Serie „Boy Swallows Universe“ bekannt ist. Das Drehbuch wird von Stephen Belowsky zusammen mit Co-Autor und Regisseur David Vincent Smith geschrieben. Tim Duffy ist als Produzent sowie Ian Hale und Nicko Mezzino als ausführende Produzenten für Halo Films bzw. Protocol Pictures mit dabei. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich Anfang 2025 beginnen.