Pete Townshend smasht AC/DC: „Alle Alben hören sich gleich an“

Pete Townshend von The Who hat zugegeben, dass er nur noch „wegen des Geldes“ auf Tournee geht. Und obwohl er circa 500 teils unfertige Songs rumliegen hat, wolle er diese nicht unbedingt veröffentlichen.

Touren nur für das Geld

Townshend äußerte sich in einem neuen Interview über die Broadway-Aufführung von „The Who’s Tommy“. Rob Tannenbaum fragte den Gitarristen nach den Aussichten für neue Musik. Seit 1983 brachte der Brite nur drei Platten heraus, zwei mit The Who und eine als Solokünstler.

„Ich habe das Gefühl, dass es nur eine Sache gibt, die The Who tun können, und das ist eine letzte Tournee, bei der wir in jedem Gebiet der Welt spielen und uns dann zum Sterben verkriechen. Es macht mir keinen Spaß, mit The Who aufzutreten. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nur wegen des Geldes auf Tournee gegangen. Meine Vorstellung von einem normalen Lebensstil ist ziemlich gehoben.“

„AC/DC haben 50 Alben gemacht, aber alle ihre Platten waren gleich“

Er bestätigte die Frage und fügte an, dass er wahrscheinlich in der nächsten Zeit neue Musik machen werde. Über die letzten Jahre sagt er: „Ich war in dieser Zeit ungeheuer kreativ und produktiv, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, es zu veröffentlichen.“

Der 78-Jährige wolle Musik machen, die ihm gefällt und dann sei es ihm auch egal, ob es den Fans eine Freude macht. „AC/DC haben 50 Alben gemacht, aber alle ihre Platten waren gleich. Das war nicht die Art, wie The Who gearbeitet haben. Wir waren eine Ideen-Band.“

„Wir stellen keine Cola her, bei der jede Dose gleich schmecken muss“

Townshend schätzt, dass er „ungefähr 500 Titel hat“, die er online veröffentlichen könnte, „hauptsächlich unfertiges Zeug“. „Wir stellen keine Cola her, bei der jede Dose gleich schmecken muss“. Und Rock ’n‘ Roll könne wirklich gut mit den Schwierigkeiten des Alterns umgehen, erklärt der Gitarrist. „Keith Richards auf der Bühne zu sehen, wie er versucht, das zu tun, was er früher getan hat – das ist verstörend, herzzerreißend, aber auch entzückend.“