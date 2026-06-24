AC/DC: Zu jeder Tourstation gibt es einen eigenen Pop-up-Shop
Fans können AC/DC-themed Food genießen, exklusiven Merch kaufen und eine von Angus Young signierte Gitarre gewinnen.
Es ist ein langer Weg nach oben, wenn man eine Karriere hinlegen will, die einen eigenen Pop-up-Shop rechtfertigt – zumindest wenn man AC/DC ist. Die Band, inzwischen im 53. Jahr ihres Bestehens, gab am Dienstag bekannt, dass jede Station der bevorstehenden „Power Up“-Tour ihren eigenen Store bekommt. Die Shops öffnen jeweils einen Tag vor dem Konzert und bieten exklusiven Merch: Kleidung, Accessoires, Poster, limitierte Editionen und eigens für den Pop-up entwickelte Stücke. (Nebenbei: Man stelle sich nur vor, welche Doppeldeutigkeiten Bon Scott allein aus dem Begriff „Pop-up“ herausgekitzelt hätte.)
Die Shops sollen den jeweiligen Veranstaltungsort widerspiegeln und „AC/DC-themed Food and Drink Menus“ bieten. An einigen Standorten sind außerdem Auftritte der lokalen School-of-Rock-Hausband sowie Liveübertragungen lokaler Radiosender geplant.
Die Band ermöglicht in jeder Stadt 100 Fans vorab Zutritt – alle Details gibt es auf einer eigens eingerichteten Website. Zudem werden Tickets, Gewinnpakete, VIP-Bags, Event-Shirts und weitere Preise verlost. Fans können sich außerdem neben einem Nachbau einer Gitarre von Angus Young fotografieren lassen und an einem Gewinnspiel teilnehmen: Das Instrument wird Young nach Ende der Tour persönlich signieren. Wer möchte, kann auch einen AC/DC-Flipperautomaten gewinnen.
Letzte Nordamerika-Etappe
AC/DC haben angekündigt, dass die bevorstehenden Shows die letzte nordamerikanische Etappe der „Power Up“-Tour sein werden. Sie touren zur Unterstützung ihres Albums „Power Up“ von 2020, das ROLLING STONE in einer Rezension für seine Authentizität lobte. „Egal, was sie durchgemacht haben – sie können nur sie selbst sein“, schrieb das Magazin.
AC/DC Pop-up-Shop-Standorte
- 10.–11. Juli: Charlotte, NC @ Charlotte Beer Garden
- 14.–15. Juli: Columbus, OH @ Newport Music Hall
- 18.–19. Juli: Madison, WI @ The Annex
- 23.–24. Juli: San Antonio, TX @ Hard Rock Cafe
- 27.–28. Juli: Denver, CO @ BrewDog
- 31. Juli–1. Aug.: Las Vegas, NV @ Hard Rock Cafe
- 4.–5. Aug.: San Francisco, CA @ Hard Rock Cafe
- 8.–9. Aug.: Edmonton, AB @ Starlite
- 12.–13. Aug.: Vancouver, BC @ Commodore Ballroom
- 26.–27. Aug.: Atlanta, GA @ Hard Rock Cafe
- 30.–31. Aug.: Houston, TX @ Heinke and Pilot
- 3.–4. Sept.: Notre Dame, IN @ The Bend Lounge
- 7.–8. Sept.: St. Louis, MO @ Ballpark Village
- 11.–12. Sept.: Montreal, QC @ Foufounes Electriques
- 15.–16. Sept.: Toronto, ON @ The Steam Whistle
- 19.–20. Sept.: Winnipeg, MB @ The Pyramid
- 24.–25. Sept.: New York, NY @ Hard Rock Cafe
- 28.–29. Sept.: Philadelphia, PA @ Hard Rock Cafe
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