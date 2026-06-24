AC/DC: Zu jeder Tourstation gibt es einen eigenen Pop-up-Shop

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Es ist ein langer Weg nach oben, wenn man eine Karriere hinlegen will, die einen eigenen Pop-up-Shop rechtfertigt – zumindest wenn man AC/DC ist. Die Band, inzwischen im 53. Jahr ihres Bestehens, gab am Dienstag bekannt, dass jede Station der bevorstehenden „Power Up“-Tour ihren eigenen Store bekommt. Die Shops öffnen jeweils einen Tag vor dem Konzert und bieten exklusiven Merch: Kleidung, Accessoires, Poster, limitierte Editionen und eigens für den Pop-up entwickelte Stücke. (Nebenbei: Man stelle sich nur vor, welche Doppeldeutigkeiten Bon Scott allein aus dem Begriff „Pop-up“ herausgekitzelt hätte.)

Die Shops sollen den jeweiligen Veranstaltungsort widerspiegeln und „AC/DC-themed Food and Drink Menus“ bieten. An einigen Standorten sind außerdem Auftritte der lokalen School-of-Rock-Hausband sowie Liveübertragungen lokaler Radiosender geplant.

Die Band ermöglicht in jeder Stadt 100 Fans vorab Zutritt – alle Details gibt es auf einer eigens eingerichteten Website. Zudem werden Tickets, Gewinnpakete, VIP-Bags, Event-Shirts und weitere Preise verlost. Fans können sich außerdem neben einem Nachbau einer Gitarre von Angus Young fotografieren lassen und an einem Gewinnspiel teilnehmen: Das Instrument wird Young nach Ende der Tour persönlich signieren. Wer möchte, kann auch einen AC/DC-Flipperautomaten gewinnen.

Letzte Nordamerika-Etappe

AC/DC haben angekündigt, dass die bevorstehenden Shows die letzte nordamerikanische Etappe der „Power Up“-Tour sein werden. Sie touren zur Unterstützung ihres Albums „Power Up“ von 2020, das ROLLING STONE in einer Rezension für seine Authentizität lobte. „Egal, was sie durchgemacht haben – sie können nur sie selbst sein“, schrieb das Magazin.

AC/DC Pop-up-Shop-Standorte