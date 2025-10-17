Ace Frehley: der ewige Hofnarr von Kiss – ein Nachruf

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Lange bevor Ghost und Sleep Token die Anonymität auf die Spitze trieben, hielten Kiss die Rock-’n’-Roll-Fans mit einfachem Make-up und High Heels in Atem. Doch egal, wie sehr Ace Frehleys Gesicht und Oberkörper auch verdeckt waren – es war unübersehbar, dass sich unter seinem Spaceman-Kostüm ein Komiker mit perfektem Timing verbarg.

Der Leadgitarrist von Kiss, der am Donnerstag im Alter von 74 Jahren starb, besaß einen messerscharfen Verstand und ein mitreißendes, oft imitiertes Lachen – Fans nannten es das „Ack!“ –, das einen Gegenpol zu Gene Simmons’ ewiger Mürrischkeit bildete. Wenn Simmons’ Demon das finstere Gesicht von Kiss war, dann war Frehleys Spaceman das schallende Lachen.

Man muss sich nur den berüchtigten Auftritt der Band 1979 in Tom Snyders „Tomorrow Show“ ansehen. Selbst für Nicht-Kiss-Fans ist dieser legendäre Moment sehenswert – schon wegen der ungezwungenen, unvorbereiteten Atmosphäre, die Talkshows dieser Ära prägte. Als Snyder versucht, die Mitglieder in ihren Kostümen vorzustellen – Paul Stanley als Starchild, Peter Criss mit nacktem Oberkörper als Catman, Simmons in dämonischer Aufmachung und Frehley in Spaceman-Ausrüstung –, bezeichnet er Simmons fälschlicherweise als „Bass“-Spieler, ausgesprochen wie der Fisch.

Der Auftritt in der „Tomorrow Show“

„Ich bin nicht der Leadgitarrist“, wirft Frehley ein, „ich bin der Trout-Spieler.“

Das Interview gerät zunehmend aus den Fugen. „Erzählt mir, was jedes Outfit bedeutet“, sagt Snyder und beginnt mit Frehley. „Ich denke, dieses Outfit erklärt sich von selbst“, antwortet Frehley – und lässt sein ansteckendes Heulen los.

Von da an verwandelt er sich in einen Supper-Club-Komiker und startet eine improvisierte Routine über seinen „Utility Belt“, das, was darunter liegt, und seinen Diebstahl aus Flash Gordons Kleiderschrank. Als Snyder richtig vermutet, dass er als Astronaut verkleidet ist, nutzt Frehley den Moment: „Nein, eigentlich bin ich Klempner!“

Das letzte Lachen

Snyder, der sich bemüht, ihm Paroli zu bieten, kontert, er habe „ein kleines Stück Rohr hinter der Bühne“, an dem Frehley arbeiten könne. „Erzähl mir davon!“, ruft Ace und bricht in manisches Lachen aus, begleitet von wildem Klatschen.

Währenddessen grinst Stanley, Criss kichert, und Simmons gelingt es (fast), seine mürrische Miene zu bewahren. Frehley stört das nicht. In diesem Moment weiß er genau, dass er im Mittelpunkt steht.

Ein Leben zwischen Rock und Komik

Auf der Bühne genoss Frehley seine Zeit im Rampenlicht. Seine Gitarrensoli waren kunstvoll inszeniert – mit Rauch, Funken und manchmal sogar Raketenstarts. Während eines Fernsehauftritts in den 1980er Jahren, bei dem er versuchte, den Trick hinter der rauchenden Gitarre zu demonstrieren, löste er versehentlich die Rauchbombe des Instruments aus.

„So habe ich mir eine Bronchitis zugezogen“, improvisiert er, während Rauch das Studio erfüllt. Wieder einmal hatte Ace das letzte Lachen.