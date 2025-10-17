Ace Frehley: Fragen zur Todesursache

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Ace Frehley, der wilde „Spaceman“ von Kiss, der während der glorreichen Siebzigerjahre der Band Gitarre spielte und in den Neunzigern während der Reunion zurückkehrte – und dabei ganze Generationen von Musikern inspirierte –, ist am Donnerstag in Morristown, New Jersey, gestorben. Er wurde 74 Jahre alt.

Lori Lousararian, Frehleys Sprecherin, führte seinen Tod auf einen „kürzlichen Sturz in seinem Haus“ zurück, auch wenn keine spezifische Todesursache genannt wurde.

„Wir sind völlig am Boden zerstört und untröstlich“, erklärte seine Familie in einem Statement. „In seinen letzten Momenten konnten wir ihn mit liebevollen, friedvollen Worten, Gedanken und Gebeten umgeben. Wir werden all seine Erinnerungen und sein Lachen in Ehren halten und seine Freundlichkeit feiern. Das Ausmaß seines Verlusts ist unbegreiflich. Aces Andenken wird für immer weiterleben!“

Die frühen Jahre des „Spaceman“

Ende September hatte Frehley ein Konzert auf der Antelope Valley Fair in Lancaster, Kalifornien, abgesagt, nachdem er zu Hause gestürzt und ins Krankenhaus gebracht worden war. „Es geht ihm gut“, hieß es damals, „aber gegen seinen Willen hat sein Arzt darauf bestanden, dass er derzeit nicht reisen darf.“ Am 11. Oktober sagte Frehley dann alle restlichen 2025-Termine aufgrund „anhaltender gesundheitlicher Probleme“ ab.

Gene Simmons und Paul Stanley waren zwar die Hauptsongwriter von Kiss, doch Frehleys Gitarrenkünste und seine Rock’n’Roll-Attitüde waren entscheidend für den Erfolg der Band. Als Songwriter schrieb er Klassiker wie „Cold Gin“, „Parasite“, „Shock Me“ und „Talk to Me“. 2014 wurden Simmons, Stanley, Frehley und Schlagzeuger Peter Criss in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

„Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von Ace Frehley“, erklärten Simmons und Stanley in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Er war ein unverzichtbarer und unersetzlicher Rock-Soldat während der prägenden Kapitel unserer Bandgeschichte. Er ist und bleibt Teil des Vermächtnisses von Kiss. Unsere Gedanken sind bei [Frehleys Frau] Jeanette, [seiner Tochter] Monique und all jenen, die ihn geliebt haben – einschließlich unserer Fans weltweit.“

Vom Bronx-Kid zum Rockstar

Aufgewachsen in der Bronx, schwankte Frehley zunächst zwischen Sport und Musik. Doch nach einigen harten Tackles auf dem Footballfeld hatte er eine Eingebung: „Das ist Mist. Meine Hände sind zu wichtig. Die Gitarre kommt zuerst.“

Mit 16 Jahren erlebte er bei einem Konzert von The Who und Cream im RKO Theater in Manhattan seinen Schlüsselmoment. „The Who haben mich zum theatralischen Rock inspiriert“, erinnerte er sich. „Ich war völlig geflasht. So etwas hatte ich nie zuvor gesehen.“

Nach mehreren erfolglosen Bands in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern entdeckte er eines Tages eine Anzeige im Village Voice: „Leadgitarrist mit Flash und Talent gesucht. Album bald fertig. Keine Zeitverschwender.“

Seine Mutter fuhr ihn zur Audition, weil er sich kein Taxi leisten konnte. Simmons, Stanley und Criss lachten zunächst über seine Schlaghosen und bunten Schuhe – bis er ihre neue Nummer „Deuce“ spielte. „Ich habe einfach durch das ganze Lied hindurchsoliert“, erinnerte er sich. „Da grinsten sie nur und sagten: ‚Wir mögen, wie du spielst. Wir rufen dich an.‘“

Damals hatte die Band noch keinen Namen, und auch das Make-up war experimentell. „Wir schminkten uns wie die New York Dolls“, erzählte Frehley 1976 dem Rolling Stone. „Aber da wir keine zierlichen Typen waren, entschieden wir uns für Schwarz und Silber – und kamen härter rüber.“

Aufstieg, Ruhm und Exzess

Als Kiss 1973 in New York auftraten, sorgten ihr Make-up und ihre bombastische Show schnell für Aufsehen. Der Durchbruch kam 1975 mit dem Live-Album Alive!. Für viele junge Fans war Frehley das coolste Mitglied. „Wenn ich Gitarre spiele, ist das wie Sex“, sagte er 1976. „Wenn du gut bist, kommst du jedes Mal.“

Doch bald hielten Drogen Einzug. „Es gab so viel Kokain im Studio, es war verrückt“, erinnerte er sich 2015. „Ich trank schon immer gern, aber mit Koks konnte ich länger trinken – und das wurde mir zum Verhängnis.“

1978 veröffentlichte jedes Kiss-Mitglied ein Soloalbum – Frehleys Ace Frehley verkaufte sich am besten, dank seiner Coverversion von Russ Ballards „New York Groove“.

Der Bruch mit Kiss

Als die Band Ende der Siebzigerjahre immer familienfreundlicher wurde, fühlte sich Frehley unwohl. „Wir waren eine Hardrockband – und plötzlich saßen vorne Kinder mit Lunchboxen.“ Seine Alkohol- und Drogenprobleme sowie Spannungen mit Simmons und Stanley führten dazu, dass er 1982 ausstieg. „Wäre ich geblieben, hätte ich mich umgebracht“, sagte er später.

In den Achtzigern gründete er Frehley’s Comet und veröffentlichte zwei wenig beachtete Alben. Doch 1995 kam es bei MTV Unplugged zur Reunion – und 1996 zur Welttournee mit den vier Originalmitgliedern.

1998 erschien das Studioalbum Psycho Circus, auf dem Frehley nur auf einem Song zu hören war. „Ich wurde nicht eingeladen“, sagte er 2014. 2002 stieg er erneut aus, nachdem Tommy Thayer seinen Platz eingenommen hatte. „Er spielt die richtigen Noten, aber nicht mit meinem Swagger.“

Das späte Comeback

In den letzten zwei Jahrzehnten tourte Frehley ausgiebig als Solokünstler. Sein letztes Konzert spielte er im September in Providence, Rhode Island – mit dem Klassiker „Rock and Roll All Nite“ als Zugabe.

In einem Interview von 2013 sprach Frehley über seine Fans: „Ich habe die besten Fans der Welt. Sie waren immer für mich da – in guten wie in schlechten Zeiten. Mein Leben war eine Achterbahnfahrt, aber ich bin immer wieder auf den Beinen gelandet – mit einer Gitarre in der Hand.“