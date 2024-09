Achtung, Linkin Park in Hamburg: Es gibt nur 500 Early-Entry-Armbänder

Am morgigen Sonntag (22. September 2024) ist es so weit: Linkin Park geben in der Barclays-Arena in Hamburg Dabei stellen sie nicht nur ihr kommendes Album „From Zero“ vor, sondern auch die neue Sängerin Emily Armstrong.

Nun hat der Veranstalter wichtige Infos zum Ablauf des Events veröffentlicht. Darin werden Maßnahmen erläutert, die zu reibungslosem Einlass führen sollen. Außerdem: Es wird nur 500 Bändchen geben, die Fanclub-Mitgliedern frühzeitigen Einlass gewähren.

Linkin Park auf X:

„AKTUALISIERT: Linkin-Park-Underground (das ist der Fanclub) Passport-Plus-Richtlinie für vorzeitigen Einlass für das Konzert am 22. September 2024 (Hamburg / Barclays Arena) im Rahmen der @LinkinPark #FromZero World Tour. Bitte sorgfältig lesen. Für diese Show sind die LPU-Bändchen für den vorzeitigen Einlass auf insgesamt 500 Stück begrenzt.“

„LPU Passport Plus Early Entry Policy

22. September 2024

Hamburg – Barclays Arena

Wir werden uns an die festgelegten Regeln der Veranstaltungsorte und Städte auf der „From Zero World Tour“ halten. Bitte überprüfe die Website des Veranstaltungsortes für weitere Informationen zu deren individuellen Richtlinien.

LPU Passport Plus-Mitglieder mit gültigen Stehplatztickets können ihre Early Entry-Armbänder von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Tag der Show am E4 (Eingangstor 4) abholen. Bitte nicht vor 08:00 Uhr anstellen. Ein Mitglied des Personals wird nummerierte Armbänder an alle aktiven LPU Passport Plus-Mitglieder austeilenm die ihren Mitgliedsnachweis durch Vorlage ihrer Quittung oder ihres digitalen LPU-Passes und eines gültigen Ausweises, der übereinstimmt, vorzeigen können.

Nach Erhalt des Armbands empfehlen wir, die Schlange zu verlassen und um 16:00 Uhr zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt werdet ihr euch gemäß der Nummer auf eurem Armband anstellen. Die Early Entry-Eingänge befinden sich am E4 (Eingangstor 4).

LPU Early Entry-Armbänder für diese Show sind auf insgesamt 500 Stück begrenzt.

Bitte beachten: Nur aktive LPU Passport Plus-Mitglieder erhalten einen Early Entry.“