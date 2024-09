Linkin Park: Mit 13,4 Millionen Streams an der Hard-Rock-Chartsspitze

Gleich hinter Queens „Bohemian Rhapsody“ reihen sich Linkin Park auf dem zweiten Platz der meistgestreamten Hard-Rock-Singles seit der Erfassung durch „Luminate“ ein. Mit ihrem Comeback-Song „The Emptiness Machine“ ist die Band um Mike Shinoda bis auf den vordersten Rang der Genre-Charts bei „Billboard“ gelangt. Auch ältere Stücke der Nu-Metal-Gruppe, die noch mit dem 2017 verstorbenen Chester Bennington statt mit der neuen Sängerin Emily Armstrong aufgenommen wurden, haben ihren Weg zurück in die Hard-Rock-Chartliste gefunden.

So ist es zur historischen Spitzenplatzierung gekommen

Der Streamingzeitraum, um den es für die Berechnung der „Billboard“-Charts geht, endete in der Woche vom 12. September. Denn am 5. September erschien Linkin Parks „The Emptiness Machine“ und zu dem Zeitpunkt des Erfassungsendes war auch der erste Wochenzyklus für die Single geschafft. Sie erreichte also in der Zeitspanne in den USA offiziell 13,4 Millionen Streams, 9,2 Millionen Radio-Durchläufe sowie 8.000 Downloads.

Nur ein Stück konnte zahlenmäßig höher klettern als Linkin Park – und zwar das besagte „Bohemian Rhapsody“ von Queen, das 13,9 Millionen Streams binnen einer Woche generieren konnte. Wir reden hier aber nicht vom erstmaligen Release der Single, sondern von der erneuten Veröffentlichung zum Queen-Biopic-Start im November 2018.

Seit 2013 gibt es die „Billboard“-Hard-Rockcharts und seitdem konnten in dem Rahmen so einige Linkin-Park-Tracks in der Auflistung wiedergefunden werden, auch wenn lediglich „Lost“ und „The Emptiness Machine“ zu dem Erfassungszeitpunkt tatsächliche Neuveröffentlichungen waren. Beispielsweise kehren auch immer wieder „Numb“, „In The End“, „Faint“ und „What I’ve Done“ ins Ranking zurück – schon allein weil die Gruppe aktuell in aller Munde ist, da ein Comeback-Album angekündigt sowie eine Mini-Tour zugange ist.

Das steht bei Linkin Park an

„The Emptiness Machine“ ist die erste Single-Auskopplung aus dem achten Studioalbum von Linkin Park, welches „From Zero“ heißen und am 15. November erscheinen wird. Neu dabei: Emily Armstrong am Gesang und Colin Brittain an den Drums.

Sollte das Album ähnliche Höhen erreichen wie die erste Single-Auskopplung, wäre es das sechste Nummer-eins-Album von Linkin Park in Deutschland. Die Fans dürfen sich außerdem auf eine Welttournee freuen, bei der die Band am 22. September auch in Hamburg Halt machen wird. Für viele wird dies die erste Gelegenheit sein, die neue Sängerin Emily Armstrong live zu erleben.