Linkin Park bei Fallon: Hier die erste TV-Performance mit Emily Armstrong sehen

Linkin Park haben in ihren sozialen Medien ein Video ihres ersten Fernsehauftritts mit der neuen Sängerin Emily Armstrong geteilt. Die Band trat am Dienstagabend in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ auf. Dort performten Linkin Park die neue Single „The Emptiness Machine“.

Linkin Park bei „Fallon“:

Nach dem Auftritt bittet Moderator Jimmy Fallon den „mehrfach Grammy-dekorierten“ Mike Shinoda auf seine TV-Couch, der zu den Klängen von „My Sharona“, von Fallons Hausband nun umgedichtet als „Mike Shinoda“ einmarschiert.

Sogleich weist Fallon auf einen Stagefail Shinodas hin, der bei seiner jüngsten Performance im KIA Forum in Los Angeles nach einer 180-Grad-Drehung gegen sein eigenes Mikro gerannt ist.

Danach reden beide über Shinodas Tochter, ein Teenager, der auch musikalische Schritte unternommen hat. Außerdem über die Bedeutung des Plattentitels „From Zero“. Denn „From Zero“ war auch der Name von Shinodas erster Band.

Linkin Park auf Instagram:

„Emptiness Machine“: Linkin Park erobern erstmals Nummer 1 der deutschen Single-Charts

Linkin Park ist zurück – und das erfolgreicher denn je. Eine Woche nach ihrem Comeback hat die US-Rockband nicht nur die Veröffentlichung ihrer neuen Single „The Emptiness Machine“ gefeiert, sondern auch einen neuen Erfolg in ihrer Bandgeschichte erreicht: Zum ersten Mal schafften sie es auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts.

Trotz ihrer langjährigen Karriere und Hits wie „Numb“ und „In The End“ hatten sie in Deutschland noch nie den Sprung an die Spitze der Single-Charts geschafft. Mit „The Emptiness Machine“ konnte die Band, die seit dem Tod ihres Leadsängers Chester Bennington eine schwere Zeit durchlebte, erstmals die Pole-Position der deutschen Charts erobern. Die Single markiert zudem das Debüt der neuen Sängerin Emily Armstrong, die die Aufgabe übernommen hat, Bennington zu ersetzen.

„Burn It Down“ war 2012 mit Platz 2 die bisher beste Chartplatzierung der Band. Doch jetzt, über ein Jahrzehnt später, stehen sie ganz oben.