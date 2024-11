Adele: 340 Euro für drei LPs, Fotobuch, und, echt jetzt, Konfetti

Zwei Jahre lang trat Adele wöchentlich auf der Bühne des Colosseum Theatres im Caesars Palace auf. Um diese Zeit in Ehren zu halten, kündigte die Sängerin nun ein limitiertes Live-Album auf Vinyl an. Außerdem wurde ihr Merch-Shop aufgestockt.

Das Sammler-Exemplar enthält „sogar Konfetti von der Show“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Erscheinung des Sammlerstücks gab sie am 26. November über ihren Instagram-Account bekannt. Dort heißt es: „Um das Ende meiner Residency in Las Vegas zu feiern, mache ich eine limitierte Auflage einer Vinyl-Box mit der gesamten Live-Setlist, einem Fotobuch und sogar Konfetti von der Show.“ Eine Video-Animation präsentiert die Box. Sie beinhaltet drei LPs auf 180g Vinyl und ein 56-seitiges Fotobuch. Dazu gibt es etwas Original-Konfetti von der Las-Vegas-Performance.

„Weekends With Adele Live In Las Vegas“ spielt wohl mit 21 Titeln zwei Stunden Musik ab – alles Songs, die während ihrer Hundert Colosseum-Auftritte aufgenommen wurden. Unter anderem auch ihre Hits, wie „Hello“, „Skyfall“ und „Rolling In The Deep“. Die limitierte Platten-Sammlung kann man für saftige 340 Euro über ihren Online-Shop bereits vorbestellen. Der Versand nach Deutschland erfolgt ab Mitte April 2025.

Neues Kartenspiel und Klamotten mit Adele-Logo

Außerdem hat Adele ihr Merchandise um einige Artikel ergänzt. „Im neuen Merch-Store gibt es auch mein neues Kartenspiel ‚Love is a Game‘, Lieblingsstücke aus Vegas und München sowie einige neue exklusive Weihnachtsartikel“, schrieb die 36-Jährige zudem im benannten Instagram-Beitrag. Das „Love Is A Game“-Kartenspiel für 30 Euro soll zu geselligen Gesprächen mit Anderen führen und beinhalte Themen, wie „Let’s Begin“, „When We Were Young“ und „Who am Eye?“.

Neben dem Kartenspiel kann man zudem Adele-Weihnachtsbaumschmuck aus Keramik kaufen (15 Euro), geziert mit einem Vintage-Bild der Musikerin. Im Shop befinden sich auch ein grünes Sweatshirt für 85 Euro und eine grüne Jogginghose für 80 Euro, beide mit einem „A“ als Logo und den Feiertagen gewidmet.

Diese Abschiedsworte sprach sie bei ihrem letzten Gig

Bei ihrem letzten Auftritt im Colosseum Theatre am 23. November sagte die „Someone Like You“-Künstlerin: „Natürlich werde ich zurückkommen, das Einzige, was ich gut kann, ist singen. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das nächste Mal auf der Bühne stehen will.“ Schon an dem Abend hieß es, dass das Publikum ihr jetzt schon fehlen würde. Und: „Ich mache mir tatsächlich in die Hose, bei dem Gedanken, was ich jetzt tun soll. Ich habe keine verdammten Pläne.“