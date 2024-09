Servus München: Adele nimmt Abschied mit Rekord-Gage und Plänen für die Zukunft

Nach dem Konzertmarathon in München hat Adele am Samstag, dem 31. August, ihre letzte Show in der eigens für sie errichteten Event-Location „Adele World“ gespielt. Die Sängerin verabschiedet sich vor etwa 80.000 begeisterten Zuschauer:innen pro Show und kündigte eine lange Auszeit an.

Die Britin trat in den letzten Wochen insgesamt zehn Mal in München auf, und die Konzerte waren ein voller Erfolg. Die Zuschauerzahlen sprechen für sich: Mit 730.000 verkauften Tickets wurde das Pop-up-Stadion auf dem Messegelände der Stadt für jedes Konzert bis auf den letzten Platz gefüllt.

Millionen für Stadt und Adele

Laut „Bild“ erwirtschaftete Veranstalter Live Nation allein durch die Ticketverkäufe rund 160 Millionen Euro. Die zusätzlichen Einnahmen aus Gastronomie, Merchandising und anderen Veranstaltungen sollen weiter zur finanziellen Bilanz beigetragen haben – Schätzungen zu Zahlen, die Live Nation nicht bestätigt hat. Auch die Stadt München profitierte erheblich von Adeles Auftritten, und die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern schätzte die zusätzliche lokale Wertschöpfung auf mehrere hundert Millionen Euro.

Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), bestätigte, dass die Hotels während der Konzertreihe ausgebucht waren. Und die hohen Zimmerpreise trugen zusätzlich zur Stärkung des Tourismussektors der Stadt bei.

Für Adele selbst war diese Konzertreihe finanziell ebenfalls äußerst lukrativ. Schätzungen zufolge betrug ihre Gage für die zehn Auftritte in München etwa 50 Millionen Euro.

Zeit, das Geld auszugeben, hat die Sängerin nun auch. Adele hat angekündigt, dass sie nach ihren verbleibenden zehn Konzerten in Las Vegas eine längere Pause einlegen wird. Diese Pause soll „eine unglaublich lange Zeit“ dauern.

Direkt nach ihrem letzten Konzert in München reiste Adele zurück nach London, um ihren Sohn Angelo zur Schule zu bringen. Adele hat auch kürzlich ihre Verlobung mit dem Sportagenten Rich Paul bekannt gegeben und äußerte den Wunsch nach einem weiteren Kind.