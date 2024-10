Adele weint bei Konzert – weil sie Céline Dion im Publikum sieht

Auch prominente Persönlichkeiten sind vor dem Fansein nicht gefeit. Adele brach bei einem Konzert sogar in Tränen aus, als sie Céline Dion im Publikum entdeckte.

Adele wird emotional

Während eines Auftritts in Las Vegas stieg die britische Künstlerin ins Publikum hinunter. Nah an ihren Fans sang sie den Song „When We Were Young“ (2015). Dabei entdeckte sie die Sängerin Céline Dion in der ersten Reihe sitzend. Adele hatte die Kanadierin mehrfach als eine ihrer größten Inspirationen für die eigene Musik angegeben. Als die beiden einander begrüßten, brach Adele dementsprechend in Tränen aus. Die beiden wechselten einige Worte, Dion küsste außerdem die Hände ihrer Kollegin. Auch Dion wischte nach der Umarmung Tränen fort. Zurück auf der Bühne kommentierte Adele die Begegnung, nannte Dion „einer meiner liebsten Menschen aller Zeiten“ und forderte das Publikum zu Standing Ovations auf.

Fans filmten die Begegnung:

Konzertreihe in Las Vegas

Adele befindet sich gerade in den letzten Zügen ihrer Konzertreihe „Weekends With Adele“, die seit November 2022 als sogenannte „Residency“ in Las Vegas stattfindet. Die letzten zehn Shows im Colosseum des Hotels „Caesar Palace“ sind angebrochen. Zwar sind die Shows der britischen Sängerin ausnahmslos ausverkauft, mit einem für Adele so wichtigen Gast wie Céline Dion am 26. Oktober war und ist allerdings nicht immer zu rechnen.

Das macht Céline Dions Präsenz zu besonders

Céline Dions Anwesenheit wird außerdem durch ihren aktuellen Gesundheitsstatus besonders. Die Sängerin hat das Stiff-Person-Syndrom. Die unheilbare Autoimmunkrankheit verspannt und versteift die Muskulatur. Seit Dion ihre Erkrankung 2022 öffentlich machte, hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Eine Ausnahme machte sie bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024. Auf dem Eiffelturm sang sie erstmals seit ihrer Diagnose. Ebenfalls interessant: Die Konzerthalle, in der Adele in Las Vegas auftrat, wurde 2003 ursprünglich für Céline Dion errichtet.