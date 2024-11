Neuer Antrag auf Kaution: Wie wird P. Diddys Thanksgiving-Mahl aussehen?

Das Metropolitan Detention Center Brooklyn: Hier sitzt Musikmogul Sean Combs alias P. Diddy seit 16. September dieses Jahres in Haft. Vorgeworfen werden ihm schwere Fälle von Sexhandel, organisierter Kriminalität und Sexualverbrechen.

Diese Woche stellt der Rapper und Musikproduzent seinen mittlerweile dritten Antrag, um auf Kaution von 50 Millionen US-Dollar frei zu kommen. Die zwei vergangenen Anträge von P. Diddy lehnte der Richter ab, mit der Begründung er sei noch immer eine Gefahr für die Gemeinschaft. Der neue Antrag wird entscheiden: Wo wird P. Diddy den beliebten amerikanischen Feiertag Thanksgiving verbringen?

Bei seiner letzten Anhörung bot Combs dem Richter Hausarrest mit einer Rund-um-die-Uhr-Bewachung an, in seinem schicken Apartment auf der Upper East Side. Würde der Antrag dieses Mal durchgehen, würde er zu Thanksgiving wahrscheinlich ein edles Festmahl aufgetischt bekommen.

Truthahnbraten

Die andere Aussicht für P. Diddys Thanksgiving, sollte der Antrag von dem Richter erneut abgelehnt werden, ist ein klassisches Gefängnis-Mahl. „TMZ“ brachte das genaue Feiertagsmenü in Erfahrung, das hinter Gittern serviert wird:

Das Frühstück besteht aus Obst, Müsli, Gebäck und Magermilch.

Zum Mittagessen dagegen wird es fast schon festlich: P. Diddy würde Truthahnbraten, scharf-saurer Tofu, Kartoffelpüree, gemischtes Gemüse, Preiselbeersoße, Truthahnsoße, Brötchen und Festtagskuchen aufgetischt.

Das Abendessen fällt im Vergleich wieder etwas kläglicher aus, serviert wird ein klassisch amerikanisches PB&J Sandwich (Peanutbutter & Jelly Sandwich), Kartoffelchips, Vollkornbrot und ein Fruchtgetränk.

Am 5. Mai 2025 beginnt der Prozess gegen Sean Combs aka P. Diddy in New York, ob mit ohne oder Stärkung aus der eigenen Küche. Ihm wird Vergewaltigung, Erpressung und Menschenhandel vorgeworfen.