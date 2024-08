Adele feiert Chappell Roan und pausiert für Coldplay

Die britische Sängerin Adele hat während ihres Auftritts in München am 14. August 2024 ihre Bewunderung für Shootingstar Chappell Roan geäußert. Während eines Sets im strömenden Regen gestand Adele, dass sie die gesamte Woche damit verbracht habe, Roans Musik zu hören.

Adele im Chappell-Roan-Fieber

Adele erzählte, dass sie vor einiger Zeit bei einer Geburtstagsfeier auf einen Song gestoßen sei, der ihr sofort gefiel. Nachdem sie diesen Song in der Playlist eines Freundes gehört hatte, sei sie am Montag in ein „Kaninchenloch“ gefallen und habe den ganzen Tag Roans Musik gehört. Sie lobte die junge Musikerin für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und war beeindruckt von der Qualität ihrer Songs. „Ich denke, sie ist absolut erstaunlich. Jedenfalls habe ich diese Woche nichts anderes getan, als Chappell Roan zu entdecken“, schwärmte die Sängerin weiter.

Adele hat jedoch auch die Besorgnis einer Freundin erwähnt, die ihr sagte, dass Roan etwas Angst vor ihrem wachsenden Ruhm habe. Trotz dieser Befürchtung bestärkte Adele sie mit den Worten: „Du bist phänomenal. Tu, was du tun musst, Baby Girl.“

Die Lobeshymne Adeles endete nicht mit Roan. Im Laufe des Abend erklärte die 36-Jährige dem Publikum, warum sie kommendes Wochenende (17. und 18. August) nicht in München spielen könnte. „Die beste Band der Welt ist in der Stadt“, begründete sie ihre Abwesenheit. Gemeint ist Coldplay, die beginnend am Donnerstag drei Shows in der bayrischen Hauptstadt spielen.

Adeles Sneaker-Blitzer sorgt für viralen Hit

Als krönendes Highlight ging noch ein Video viral, dass aus den vordersten Reihen aufgenommen wurde. Der Clip zeigt die britische Sängerin, wie sie mit einer riesigen Kanone Merchandise-T-Shirts in die Menge schießt. Doch das Highlight der Aufnahme sind nicht die Fans, die sich drängeln, um an ein Shirt zu gelangen. Im Video rutscht Adeles Kleid hoch und zum Vorschein kommen ein Paar weiße Sneaker. Ein extremer Kontrast zu ihren schicken Abendkleid.

Der Schuh-Blitzer verbreitete sich schnell im Netz und die Fans feierten die Lässigkeit des Outfits. „Ab jetzt soll Adele bitte nur noch in Jogginghose auftreten“, kommentierte ein belustigter Nutzer. Adele wird in den kommenden Wochen noch mehrere Konzerte in München geben, bevor sie ihre Residenz in der Stadt beendet. Resttickets sind weiterhin zu einem Preis von 35 Euro verfügbar.