Adele in München: Setlist, Videos und Fotos vom 10. August 2024

Am Samstag (10. August) hat Adele ihre vierte Show in München gespielt. Auch diesmal blieb die Britin bei der bewährten Setlist. Diese startete, wie schon bei den Shows zuvor, mit dem Song „Hello“, gefolgt von „Rumour Has It“ und „I Drink Wine“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anders als noch vergangene Woche zum Auftakt der Konzertreihe, als es wie aus Eimern geschüttet und Adele mit pitschnasser Schleppe auf der Bühne gestanden hatte, erwartete die Zuschauer diesmal strahlender Sonnenschein am Messegelände in München.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele in München: Musikalische Eindrücke der vierten Show

Für mehrere Songs, so auch für „One and Only“ ließ sie sich von Klavier oder Band begleiten. Für Hits wie „Hometown Glory“, „Love In The Dark“, „Skyfall“, „Set Fire To The Rain“ und „Hold On“ fuhr sie dagegen ein ganzes Orchester auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Anschluss an die Show zeigten sich viele Besucher mit Posts im Netz erneut schwer begeistert von der Performance der Sängerin. Unter den 80.000 Zuschauern waren auch wieder viele internationale Fans, die sich für Adele auf den Weg nach München gemacht hatten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Anhänger lieben nicht nur ihre Stimme, sondern wissen auch zu schätzen, dass sie sich auf Konzerten nahbar gibt und mit dem Publikum interagiert. So auch am Freitagabend (09.08.). Ein Fan fragte sie, ob sie ihn heiraten würde und sie antwortete prompt: „Ich bin schon verlobt“ und zeigte ihren Verlobungsring.

Adele: Die Setlist vom 10. August 2024

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (mit Orchester)

Love in the Dark (mit Orchester)

Make You Feel My Love (Bob-Dylan-Cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (mit Orchester)

Set Fire to the Rain (mit Orchester)

All Night Parking (Interlude)

Hold On (mit Orchester)

When We Were Young

Someone Like You

Rolling In The Deep