ROLLING STONE im Februar – Titelthema: Unterwegs mit Coldplay

Die Themen der Februar-Ausgabe

Coldplay

Um mit Coldplay neue Höhen zu erreichen, musste Chris Martin lernen, die Kritiker zu ignorieren – vor allem die in seinem Kopf. Unterwegs mit der größten Band unserer Tage

Von Alex Morris

Larkin Poe

Die Schwestern Rebecca und Megan Lovell haben sich zu einem vielseitigen Americana-Act entwickelt und prominente Kollegen wie Elvis Costello auf ihrer Seite

Von Jörg Feyer

Hinter dem Schlagzeug

Während Sänger:innen und Gitarrist:innen im Rampenlicht turnen, sitzen Drummer meist im Halbdunkeln und machen die harte Arbeit. Hier zeigen prominente Schlagzeuger:innen ihr Allerheiligstes

Von Erik Weiss & Eric Pfeil

Neuwahlen 2025

Was wird von der kommenden Regierung nach den Neuwahlen zu erwarten sein? Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Eva Menasse

Von Peter Unfried

Led Zeppelin

Vor 50 Jahren erschien das Doppelalbum „Physical Graffiti“ – der absolute Höhepunkt der exzessiven, machistischen Rock-Ära

Von Torsten Groß

Musik im Iran

Kritische Texte sind tabu, weibliche Stimmen ein Verbrechen: In kaum einem anderen Land unterliegt die Kulturproduktion so vielen Restriktionen wie im Iran. Wir haben mit Musiker:innen im Exil gesprochen

Von Nikta Vahid-Moghtada

The Mix

Bonnie „Prince“ Billy

Will Oldham hat sein neues Album als Bonnie „Prince“ Billy in Nashville mit dem Produzenten David Ferguson und einigen Country-Größen geschrieben

Von Maik Brüggemeyer

Sharon Van Etten

Sharon Van Etten hat erstmals ein Album mit einer Band aufgenommen – warum The Attachment Theory ein bisschen an The Cure und PJ Harvey erinnern

Von Mia Mödlhammer

Q&A: Cyndi Lauper

Die Sängerin über die „Girls Just Wanna Have Fun“-Abschiedstournee, ihre Vorbilder und den Grund, warum sie nie aufgegeben hat

Von Rob Sheffield

Victoria Canal

Ihr Stück „Swan Song“ begeisterte schon Chris Martin – jetzt legt Victoria Canal ihr erstes Album vor

Von Jil Delling

Manic Street Preachers

Seit fast 40 Jahren stehen die Manic Street Preachers für eine klare Haltung, aber auch Selbstzweifel bestimmen die Band – und Empathie, sogar für Morrissey

Von Birgit Fuß

HISTORY: The Smiths

Im Februar 1985 erschien „Meat Is Murder“ von The Smiths, ihr einziges Nummereins-Album (in England)

Von Arne Willander

PLUS

Kim Wilde, Tocotronic, Chris Eckman und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von FKA twigs und 72 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Robert Wyatt

Maik Brüggemeyer über das Werk der Canterbury-Ikone

FILM, SERIEN & LITERATUR

„A Real Pain“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im Februar

Unsere Begleiter für Februar: Wärmende Balladen von Chris Eckman und Awkward I, plus hoch erhitzter Art-Pop von Benjamin Booker

1. Chris Eckman „Last Train Home“

Majestätisch-gravitätische, an den späten Johnny Cash gemahnende Ballade über Vergänglichkeit vom neuen Album des Ex-Walkabouts-Sängers und Songschreibers.

2. Benjamin Booker „Lwa In The Trailer Park“

Acht Jahre hat sich das amerikanische Multitalent Zeit gelassen für eine neue Platte. Das Resultat: von Retro Schnickschnack befreite Garage-ArtPop-Kunststücke wie dieses.

3. Roller Derby „Lights Out“

Der Dream-Pop des Hamburger Duos überschwemmt uns mit warmen Synth- und Gitarrenflächen sowie den traumwandlerischen Harmonien von Sängerin Philine Meyer.

4. The Delines „Left Hook Like Frazier“

The Delines aus Portland/Oregon – eine Band aus Indie-Veteranen um die Sängerin Amy Boone – würzen ihre Americana gern mit einer Extra-Prise Soul.

5. Chris Wenner „Undone“

Ziemlich anmutig bringt der deutsche Songschreiber das musikalische Erbe von CSNY, James Taylor und den Beatles zum Leuchten.

6. Awkward I „Body As A Meadow“

Nicht minder beseelt klingen die tief melancholischen Folk- (Pop-)Oden aus der Feder des Niederländers Djurre de Haan alias Awkward I.

7. Michael Moravek „Shiny Blue Hair“

Ebenfalls in Folk-Gefilden unterwegs ist der in Deutschland beheimatete Americana-Sensibilist Michael Movarek.