Adele gibt Zukunftspläne für die Zeit nach München bekannt

Adele beendete ihre Münchener Residency am Samstag mit einem zehn Konzerten in der deutschen Stadt, während der sie ihren Plan bekräftigte, nach dem Ende ihrer „Weekends With Adele“-Shows in Las Vegas im Herbst eine lange Pause von der Musik zu machen.

„Ich brauche einfach eine Pause. Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und das möchte ich jetzt leben“, sagte eine emotionale Adele dem Publikum. „Ich will mein Leben leben, das ich mir aufgebaut habe, und ich werde euch schrecklich vermissen.“

Die Sängerin fügte hinzu, dass die Münchner Residency die letzten Shows der „30er“-Ära sein sollten, aber diese Pläne änderten sich, als sie ihre verschobenen Las-Vegas-Termine für den Herbst neu ansetzte.

„Aber danach werde ich euch für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen“, sagte Adele. „Und ich werde euch für die gesamte Dauer meiner Pause in meinem Herzen tragen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Radiointerview im Juli verriet Adele zum ersten Mal, dass sie sich nach dem Ende ihrer Residency von der Musik zurückziehen würde, um sich auf die Familie und andere „kreative Dinge“ zu konzentrieren. Adeles Las Vegas Residency begann im November 2022 im The Colosseum at Caesars Palace und wird bis zu ihrem Ende im November 100 Shows umfassen.

„Ich habe keine Pläne für neue Musik, überhaupt nicht“, sagte Adele letzten Monat. „Ich möchte eine große Pause danach, und ich denke, ich möchte andere kreative Dinge tun, nur für eine kurze Zeit.“

Anfang des Jahres räumte Adele die Einschränkungen ein, denen ihre Fans ausgesetzt sind, wenn ihre einzige Möglichkeit, sie live zu sehen, darin besteht, einen Flug nach Vegas oder München zu nehmen. „Ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit ein Album schreiben werde, aber wenn ich es tue, komme ich dorthin, wo ihr lebt“, sagte sie im Januar zum Publikum.