Adele nervös: Sie holt „verrückten“ Fan auf die Bühne & wird abgeknutscht

Das war wohl eine einmalige Chance, die in Gänze ergriffen werden musste: Als Adele einem Fan erlaubt, zu sich auf die Stage zu kommen und sie sogar näher zu sich ruft, in dem sie sagt „Oh, komm’ her, ich liebe deinen Zweiteiler. Ich liebe deine Energie!“, kann die angesprochene Person erst ihr Glück kaum fassen. Immer wieder springt sie in ihrem glimmernden Pailletten-Look auf und ab und genießt im nächsten Augenblick doch den Ausnahme-Moment in vollen Zügen – bis es selbst der britischen Sängerin zu viel zu werden scheint …

„Wie viele Prosecco hattest du bereits, Paula?“

Am Freitag, den 16. August, ist Adele mitten in einem ihrer München-Residency-Konzerte, als es zur Fan-Begegnung im ausverkauftem Venue kommt. Die Szenen mit der glühenden Verehrerin wurden vielfach mitgefilmt und haben sich seitdem im Internet verbreitet. In den Clips ist zu sehen, wie der Superfan erst herumhüpft, dann fest die Musikerin umarmt und sich dann Adele vorstellt. Paula sei mit ihrem Mann Frank extra aus Irland für die Show angereist, so erzählt sie. Adele nutzt die Gelegenheit, um sich an den Liebsten zu richten: „Frank aus Irland. Ich hab‘ deine verrückte Frau Paula hier oben auf meiner Bühne.“

Danach fragt sie die Überglückliche neben sich, schon halb nervös: „Wie viele Prosecco hattest du bereits, Paula?“ Diese gibt ihr zu verstehen, dass es schon ein bis zwei Becher gewesen sein können. Darauf folgen weitere Annäherungsversuche von Paula – über einen beherzten Wangenkuss, der mit Augenrollen seitens Adele quittiert wird, bis hin zur weiteren Umarmung, die Adele letztlich sogar ins Schwanken bringt.

