Adele weint bei München-Konzert – und unterbricht Song

Adele in München: Die Setlist vom 2. August 2024

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (mit Orchester)

Love in the Dark (mit Orchester)

Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (mit Orchester)

Set Fire to the Rain (mit Orchester)

All Night Parking (Interlude) (vom Tape)

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep

Adele: Weitere Shows

Neunmal steht Adele nun noch auf der Münchener Mega-Bühne – und zwar am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August 2024.