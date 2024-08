Mann schleicht sich aufs Gelände & filmt: So sieht die Adele World aus

Riesenrad, historisches Karussell, ein typisch bayrischer Biergarten in München – ist denn schon Oktoberfest? Hinzu kommt eine „I drink wine“-Bar, Farmers Markets und ein authentischer englischer Pub, also kein Oktoberfest, sondern die „Adele World“.

Einen ungeplanten ersten Einblick gibt es schon vor dem offiziellen Start. Auf Instagram sorgt ein Nutzer namens „Sneakerking4u“ für Aufsehen. Er hat es geschafft, sich in die „Adele World“ zu schleichen und teilt seine Eindrücke auf Instagram.

No Ticket – no problem

Unter dem Motto „Live life for free“ schlich sich „Sneakerking4u“ unerlaubterweise bereits auf diverse Veranstaltungen, ohne je ein Ticket zu kaufen. Ein risikoreiches Hobby, sowohl Veranstaltungsverbote als auch hohe Geldstrafen könnten die Folge sein – also besser nicht nachmachen. Seine Erlebnisse teilt er mit 18.000 Follower:innen auf Instagram.

In seinem Video sieht man, was die Fans rund um das Konzert erwarten können. Ab 15.30 Uhr öffnen sich die Tore für Ticketinhaber, die Arena selber können sie erst ab 17 Uhr betreten, allerdings dürfte sich die Wartezeit zwischen Riesenrad und Pub ganz angenehm gestalten lassen.

Lieblingsgetränk und süße Überraschungen

In der Arena in Riem (München) spielt Adele ganze zehn Konzerte. Am Freitag (2. August) findet das erste in dem „Pop-up-Stadion“ statt. Die 80.000 Zuschauer:innen können sich aber nicht nur auf das Open-Air-Erlebnis freuen. Die Veranstalter haben in Abstimmung mit der Sängerin eine ganze Themenwelt erschaffen.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und die Themenwelt bleibt bis Mitternacht geöffnet. Diese soll nach den Vorstellungen der Sängerin gestaltet worden sein. Man soll auch Adeles Lieblingsgetränk in München genießen können. Welches das ist, bleibt jedoch noch geheim.

Was es für den süßen Zahn gibt, hat die 36-Jährige allerdings bereits auf Instagram selber verraten:

Schon zwölf Stunden vor Adeles erstem Konzert stehen die ersten Fans vor der Arena. Bereits um sieben Uhr morgens haben sich die ersten Besucher am Haupteingang eingefunden, wie Videos auf TikTok zeigen.

Ein TikTok-Nutzer dokumentierte eine Gruppe von etwa 30 Menschen, die vor dem Eingang warten. Die Fans haben eine selbstorganisierte Nummerierung eingeführt, bei der jeder Ankommende eine Nummer auf die Hand geschrieben bekommt, um seinen Platz in der Schlange zu sichern.

Während die Fans geduldig warten, bleibt abzuwarten, ob sie den ganzen Tag über trocken bleiben werden. Die Wettervorhersage für München ist durchwachsen, doch Adele hat bereits einen Notfallplan für schlechtes Wetter parat.