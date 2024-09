AfD räumt in Landtagswahlen ab – ein schlechter Tag für die Demokratie

Es scheint eingetreten, was die Umfragewerte in den vergangenen Wochen bereits prophezeit hatten: Die AfD hat sich in den heutigen Landtagswahlen klar behaupten können. Aktuell (Stand 01.09., 18:30 Uhr) liegt die rechtspopulistische Partei in Sachsen bei 30 Prozent und somit knapp hinter der CDU. In Thüringen kann sich die AfD um den Rechtsextremisten Björn Höcke sogar mit 30,5 Prozent an die Spitze schieben.

Bei so ernüchternden Aussichten hilft wohl manchmal nur Sarkasmus:

Landtagswahlen: Musiker machen sich für die Demokratie stark

„Wir haben uns in meinem Heimatland Thüringen in eine schwierige Situation gebracht“, sagt Clueso noch am Samstag (31.08.) in einem Post auf Instagram. Er ist in Thüringen aufgewachsen und fühle sich weiter mit seiner Heimat verbunden – auch wenn das politische Klima angesichts des erschreckenden Rechtsrucks im Bundesland immer schwieriger wird. „Es gibt zu viel Gegeneinander, zu wenig Miteinander. Zu viele zum Teil extreme Meinungen, und zu wenig Zeit und Bereitschaft, einander zuzuhören. Wir sollten uns mehr zusammensetzen, streiten und uns in unseren Unterschiedlichkeiten respektieren. Unser demokratischer Staat ist eine Errungenschaft für sich, für die es sich zu kämpfen lohnt, und der die Basis für ein großes Miteinander bietet. Lasst uns wieder zusammenkommen, und nicht in die Extreme abdriften. Ich möchte nicht in einem Land aufwachen, in dem die Radikalen regieren. Geht bitte wählen und meldet euch damit zu Wort.“

Auch Bela B versuchte einen Tag vor der Wahl noch einen letzten Impuls an die Wählenden in Sachsen und Thüringen zu geben, indem er ein Video teilte, das die absurden und entlarvenden Zitate der AfD zusammenfasst.

Mittlerweile muss man aber wohl ohnehin davon ausgehen, dass es jenen, die bei der AfD ein Kreuz machen, egal ist oder gar gelegen kommt, was die Parteimitglieder so alles von sich geben.