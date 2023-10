Die Ärzte: Farin Urlaubs Statement zum AfD-Wahlerfolg – „so ’ne Scheiße wollt ihr nicht erleben“

Der Punk und die Politik sind unzertrennlich — so auch für Die Ärzte, die ihre Position des öfteren durch Songs und Statements klar gemacht haben. Dabei stellen sie sich stets aktiv gegen rechte Ideologie und kritisieren autoritäres Gedankengut. Deshalb sprach Farin Urlaub bei einem Konzert in Hamburg am Donnerstag (05. Oktober) mit einer Ansage zur AfD. Am gestrigen Sonntag würde die rechte Partei bei der Landtagswahl in Bayern 14,6 Prozent der Stimmen holen, in Hessen 18,4 Prozent.

Zwischen den Songs nahm sich Farin die Zeit, die derzeitige Entwicklung der deutschen Politik anzusprechen. Er beginnt mit der Statistik, dass „20 Prozent der erwachsenen, mündigen Bürger in unserem Land der AfD ihre Stimme geben“. „Man könnte da sehr viel gegen sagen, aber die Menschen sind offenbar sehr unzufrieden, fühlen sich extrem unverstanden und denken, dass es damit besser wird“, fährt der Sänger fort.

Der Weiteren bekräftigt er, dass mit der AfD eben nichts besser werde: „Ich kann euch eins sagen: In Deutschland läuft vieles schief, aber so ’ne Scheiße wollt ihr nicht erleben.“

Dabei ruft Farin Urlaub zum Dialog auf. „Der erste Reflex ist ja immer, nie wieder mit den Menschen reden, aus dem Telefonbuch löschen … aber vielleicht sollte man den Menschen mal zuhören“, schlägt der Musiker vor. Er sei nach wie vor der erste, der sagt „Nazis raus und alles scheiße“ — doch das tue nichts gegen die ansteigenden Zahlen der AfD-Wähler.

„Die Menschen, die AfD wählen wollen, wären die, die am meisten unter der AfD-Politik leiden würden“, fügt der Sänger hinzu. „Vielleicht sollte man das mal ein bisschen mehr erklären.“