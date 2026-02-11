Ai Wei Wei: Bürgerschreck im Update

Ai Weiwei ist – mindestens hierzulande – der bekannteste chinesische Künstler. Obwohl er Berlin vor einigen Jahren im Streit zunächst verließ und die Stadt als schmutzig und ihre Bewohner als respektlos kritisierte, verfügt er in Deutschland weiterhin über eine treue Anhängerschaft. Selbst umstrittene Aktionen, etwa seine „künstlerische Inszenierung“ in der „Pose“ eines ertrunkenen Flüchtlingskindes an einem griechischen Strand, haben diesem Zuspruch bislang kaum geschadet. Aktuell pendelt er zwischen Cambridge, dem portugiesischen Montemor-o-Novo … und Berlin, wo er sein Atelier behalten hat.

Viele halten Ai Weiwei für sabsolut chamfrei – er selbst sagt, er will in seiner Kunst auf dramatische Situationen aufmerksam machen. Seine Kritik gegenüber staatlichen Machtstrukturen und Einschränkungen der Meinungsfreiheit in China ist davon jedenfalls unberührt – ein Thema, das ihn bis heute nicht loslässt.

Die 1980er-Jahre lebte er im Exil in New York, aber selbst nach seiner Rückkehr ins „Reich der Sonne“ vermengte er seinen im Westen liebgewonnenen Dadaismus mit traditionellen Handwerkstechniken des Ostens – und Protest. Für seinen Kampf um Freiheit saß er 2011 ohne Anklage fast drei Monate in chinesischer Haft.

Die nun aktualisierte Ai-Weiwei-Monografie („Updated Edition“, Taschen) widmet sich den vergangenen 40 Jahren von New York bis zu aktuellen Skulpturen, Filmen und Installationen; vieles in diesem Band stammt aus Ai Wei Weis Archiv. Auch hier im Fokus: Fragen von Menschenrechten und staatlicher Gewalt.

Ai Weiweis Arbeit „Image from Ai Weiwei’s Leg Gun campaign“ (2014) etwa entstand im Kontext einer Protestaktion gegen Waffengewalt, insbesondere in den USA: In der Bildserie ersetzte Ai Weiwei in Fotografien Beine digital durch die Silhouette eines Gewehrs. Das ist es, was ihn auszeichnet – einfache, leicht reproduzierbare Bildsprache, um politische Botschaften über soziale Medien zu verbreiten.

Ai Wei wei . Updated Edition

. Updated Edition Hardcover, 25 x 33.4 cm, 4.03 kg, 736 Seiten

EUR 75