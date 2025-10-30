Wenn AirPods plötzlich schrill anfangen zu pfeifen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Eigentlich sollten Apples neue AirPods Pro 3 (ca. 240 Euro) einfach Ruhe zum Musikhören liefern – Noise Cancelling, Transparenzmodus, makelloser Sound. Doch bei vielen Käufern sorgt das neueste Modell für alles andere als Entspannung: Statt sanfter Stille berichten Nutzer von einem nervigen Pfeifton, der sich beim Einsetzen oder Berühren der Ohrhörer bemerkbar macht.

In Foren wie „Reddit häufen“ sich Berichte über hohe, teils stechende Frequenzen, die bei manchen nur auf einer Seite, bei anderen auf beiden auftreten – egal, ob die aktive Geräuschunterdrückung oder der Transparenzmodus aktiviert ist. Ein klarer Auslöser ist bislang nicht bekannt.

Einige Nutzer vermuten, dass die neue Noise-Cancelling-Technologie für akustische Rückkopplungen sorgt. Andere halten einen fehlerhaften Druckausgleich oder besonders dichten Sitz der Silikonaufsätze für verantwortlich. Das Ergebnis bleibt dasselbe: ein Pfeifen, das so gar nicht nach „Pro“ klingt.

Apple schweigt – Community sucht Lösungen

Offiziell hat sich Apple bisher nicht zu dem Problem geäußert. Die Community sucht derweil nach Workarounds: Ohrpassstücke wechseln, die AirPods neu positionieren, ein Reset durchführen. Manchmal hilft es, manchmal nicht.

Viele hoffen nun auf ein Firmware-Update, das das Pfeifen endgültig beseitigt. Wann (und ob) es kommt, ist unklar. Sollte das Problem bestehen bleiben, bleibt Nutzern am Ende nur der Austausch über die Garantie oder die Rückgabe.