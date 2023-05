Al Pacino wird mit 83 Jahren noch einmal Vater

Foto: Getty Images, Dominik Bindl. All rights reserved.

Al Pacino wird im Alter von 83 Jahren zum vierten Mal Vater. Seine 29-jährige Freundin Noor Alfallah soll Berichten zufolge bereits im achten Monat schwanger sein. Die beiden werdenden Eltern sollen seit ungefähr einem Jahr zusammen sein. Sicher kann das allerdings nicht gesagt werden, denn sie zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das einzige Instagram-Foto des Hollywood-Stars und der Unternehmer-Tochter zeigt sie bei einer Kunst-Ausstellung in New York.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Noor (@nooralfallah)

Der Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur hat bereits drei Kinder. Seine älteste Tochter Julie Marie, die er gemeinsam mit der Tänzerin Jan Tarrant bekam, ist heute 33 Jahre alt. Mit der Schauspielerin Beverly D’Angelo hat er 2001 die Zwillinge Olivia Rose und Anton James bekommen. Zuletzt war Al Pacino als Aldo Gucci in „House of Gucci“ (2021) auf der großen Leinwand zu sehen.

Al Pacino ist nicht der einzige Hollywood-Star, der im hohen Alter noch Vater wird: Sein langjähriger Kollege und Freund Robert DeNiro gab Anfang Mai bekannt, sein siebtes Kind empfangen zu haben.