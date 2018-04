Alben von Steve Miller zum ersten Mal als HD-Digital-Audio erhältlich

Im Jahr 1968 erschienen die ersten beiden Alben der Steve Miller Band auf Capitol Records. Nun genau 50 Jahre später werden die Platten mit einer neuen Vinyl-Box mit den ersten neun Studioalben neu aufgelegt. Das Set mit dem Titel „Complete Albums Volume 1 (1968-1976)“ umfasst alle Studioalben – vom Debüt „Children of the Future“ bis zu dem 1976 erschienenen „Fly Like an Eagle“ – erscheint am 18. Mai.

Für diese Box wurden die neun Alben neu gemastert und auf 180g-Vinyl gepresst. Zudem werden die LPs auch einzeln erhältlich sein. Die neun Studioalben sind ebenfalls auch neu gemastert im High Definition Digital Audio-Format (96kHz/24-bit) erhältlich. Und das zum ersten Mal.

Steve Millers großer Hit: Hit „The Joker“

Nach den darauffolgenden LPs „Your Saving Grace“ (1970), „Number 5“ (1970), „Rock Love“ (1971), „Recall The Beginning…“ (1972) ging Miller nach Los Angeles und produzierte in nur 19 Tagen die Studioaufnahme „The Joker“. Der Titelsong wurde in mehreren Ländern zu einem Nummer-1-Hit. 1976 folgte „Fly Like An Eagle“, der neben dem Titelsong mit „Rock´n Me“ und „Take The Money And Run“ weitere Gassenhauer hervorbrachte. Steve Miller war auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt.

