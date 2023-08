Steve Miller veröffentlicht Neuauflage von „The Joker“

Foto: Getty Images for Mount Sinai Hea, Brad Barket. All rights reserved.

Steve Miller Band 2019 in New York City. (Photo by Brad Barket/Getty Images for Mount Sinai Health System)

Vor 50 Jahren veröffentlichte Steve Miller sein achtes Studioalbum „The Joker“, und der gleichnamige Song auf der Platte gehört zu seinen erfolgreichsten. Anlässlich des 50. Jahrestag des mit Platin ausgezeichneten Werks wird dieses nun neu aufgelegt.

„J50: The Evolution of The Joker“ wurde von Steve Miller kuratiert und enthält 27 bisher unveröffentlichte Demos, Live-Performances, Studio-Outtakes und Proben aus stundenlangen Aufnahmen, die jahrelang in Millers persönlichem Archiv schlummerten. Erhältlich ist die Jubiläumsausgabe als vierteiliges Vinyl-Version oder als Doppel-CD.

Die 3LP + 7″-Box und das Doppel-CD-Set sind als eine von Miller kommentierte Reise gedacht, die die Entwicklung jedes „Joker“-Songs dokumentiert. Die Box und die Doppel-CD enthalten Linernotes von Miller und dem Musikjournalisten Anthony DeCurtis. Außerdem enthält die Box eine Reproduktion eines alten „The Joker“-Bügelbildes und eine Lithographie.

„J50: The Evolution of The Joker“ erscheint am 15. September, als 2CD-Set, 3LP + 7″-Box sowie als digitaler Download.

Sehen Sie hier den Trailer zum Jubiläumsalbum: