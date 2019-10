Steve Miller Band präsentiert „Welcome To The Vault“-Mega-Boxset

Das wird Sie auch interessieren





Steve Miller öffnet erstmals sein umfangreiches Archiv: „Welcome To The Vault“ startet mit der Cover-Version der Steve Miller Band von Little Walters „Blues With A Feeling“. Der bisher unveröffentlichte Song ist zehn Minuten lang und unterscheidet sich von seinen anderen Studio- und Live-Liedern. Kurz darauf folgt „Super Shuffle“, aufgenommen während Steve Millers legendärem Auftritt 1967 beim „Montrey Pop Festival“, der ihm schließlich zum Durchbruch verhalf.

Die Alben „Fly Like An Eagle“ und „Book Of Dreams“ werden mit alternativen Versionen gewürdigt, darunter eine Aufnahme von „Fly Like An Eagle“ als 12-minütige „Work-In-Progress“-Suite. „Welcome To The Vault“ bietet zudem eine Reihe bekannter Steve-Miller-Band-Songs in alternativen Versionen, darunter eine Big-Band-Interpretion des Hits „Take The Money And Run“ mit der texanischen Gitarren-Ikone Jimmie Vaughan – live aufgenommen beim „New Yorks Jazz“ im Lincoln Center, wo Steve Miller als Kurator engagiert ist.

Trailer zu: Steve Miller Band – „Welcome to the Vault“

Das Set aus 3CDs +DVD dokumentiert seine inzwischen über sechs Jahrzehnte lange Karriere mit 52 Songs auf drei CDs. Es vereint eine Reihe seiner größten Hits mit Blues-Klassikern, darunter 38 bisher unveröffentlichte Aufnahmen, wie Demos, Probeaufnahmen, Outtakes und Konzertmitschnitte sowie fünf neu entdeckte Steve-Miller-Band-Songs, die in den 1960er und 1970er Jahren aufgenommen wurden. Die beiliegende DVD zeigt Liveauftritte von legendären TV-Auftritten und Konzerten.