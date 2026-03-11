Alex Warren wollte die Grammys nach der Panne verlassen: „Ich war am Boden“

Alex Warren fuhr mit einem guten Gefühl zu den Grammy Awards 2026. Er war für Best New Artist nominiert und sollte gemeinsam mit seinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern in einer Medley-Performance auftreten – darunter auch sein Hit „Ordinary“. Doch 30 Sekunden bevor er die Bühne betrat, direkt nachdem Katseye ihren Auftritt beendet hatte, bemerkte Warren, dass seine In-Ears nicht funktionierten. Nach dem Motto „The show must go on“ zog er die Performance trotzdem durch. Dass etwas nicht stimmte, war offensichtlich – aber es war zu spät, um das Problem noch zu beheben.

„Es war ein Alptraum“, sagte Warren gegenüber Call Her Daddy und sprach damit zum ersten Mal öffentlich über die Panne. „Wir haben die ganze Woche geprobt. Die ganze Woche. Es war perfekt. Es lief gut – und bis heute weiß ich nicht genau, was passiert ist.“ Der Sänger vermutet, dass die Radiofrequenzen der vielen Mobiltelefone in der Arena etwas damit zu tun haben könnten. Wie auch immer: Er verbrachte fast seinen gesamten Set damit, sich selbst kaum richtig hören zu können.

„Es gibt keinen Mix, ich höre nur meine Stimme extrem laut“, sagte er. „Ich gehe die Stufen runter, und sofort fängt es im rechten Ohr an zu hallen. Also ziehe ich ihn raus – was es, blöderweise, nur schlimmer gemacht hat. Und als ich dann auf der Bühne bin, höre ich wieder einen Klick im Ohr, stecke ihn direkt wieder rein, und es funktioniert.“ Da war die Performance aber schon fast vorbei, und er stand auf einer erhöhten Plattform, mehrere Meter über dem Boden. „Ich wollte das einfach hinter mich bringen, und als wir oben ankamen, dachte ich: Okay“, fuhr er fort. „Ich habe Höhenangst. Ich habe eine handfeste Höhenangst – aber die ganze Zeit habe ich nicht daran gedacht, dass ich in der Luft war. Ich dachte nur: ‚Bitte bring mich rechtzeitig wieder runter.’“

Chappell Roans aufbauende Worte

Warren bekam aufmunternde Worte von Chappell Roan, die 2025 Best New Artist gewonnen hatte. „Sie kam zu mir und sagte: ‚Dude, wenn irgendjemand versteht, was du durchmachst, dann die Leute in diesem Raum – und du hast fantastisch geklungen’“, erzählte er. „Ich war am Boden, und ich glaube, sie hat es gemerkt. Sie kam an meinen Tisch und war einfach die Süßeste, und ich dachte nur: ‚Ich liebe dich.’“ „Am Boden“ ist dabei fast noch untertrieben. Warren schilderte, wie er den Rest der Zeremonie damit verbrachte, in sich selbst zu versinken. „Meinen Kopf hatte ich die ganze Zeit auf der Schulter meiner Frau. Ich wollte nicht aufschauen. Ich wollte mit niemandem reden“, sagte er. „Chappell hat zu hundert Prozent gesehen, dass ich einfach am Ende war, und sie kam zu mir. Das war einfach süß.“

Warren wollte die Zeremonie am liebsten verlassen, vor allem als kurz nach der Medley die diesjährige Gewinnerin bekannt gegeben werden sollte. Backstage kämpfte er gegen die Tränen an, während man ihn drängte, rechtzeitig zu seinem Platz zurückzukehren. „Ich setze mich hin, und sofort geht es über in die Nominierung für Best New Artist, für die ich ja auf der Liste stand – und sofort denke ich: Ich bin so am Ende“, sagte Warren. „Ich dachte: ‚Da ist keine Chance, dass ich das gewinne. Ich habe das gerade so vergeigt.’“ Den Award gewann Olivia Dean. „Ich dachte: ‚Oh mein Gott.‘ Ich meine, ich war wirklich froh für sie. Sie hat es zu hundert Prozent verdient, keine Frage“, fügte Warren hinzu. „Aber danach dachte ich nur noch: ‚Verdammt, ich will nach Hause.’“