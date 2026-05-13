„Black Butterfly“: Neues Album von Brooklyn Funk Essentials!

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„Black Butterfly“ beweist mühelos, dass Brooklyn Funk Essentials seit ihrer Gründung im Jahr 1993 nichts von ihrer Energie und ihrem Einfallsreichtum verloren haben.

Der Mix aus Alternative R&B und Smooth Jazz, laut Gründungsmitglied Lati Kronlund der Soundtrack für einen Traum, zündet sofort.

Der Song ist einer von inzwischen vier Vorboten (darunter auch ein Funk-Cover des Talking-Heads-Klassikers „Life During Wartime“) für das neue und inzwischen achte BFE-Album, das ebenfalls „Black Butterfly“ heißt und am Freitag (15. Mai) veröffentlicht wird.

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Auch wenn die rohe, verspielte Energie dazu einlädt, die Musik des Kollektivs einfach über sich ergehen zu lassen, lohnt die Vertiefung. Denn das Musikkollektiv arbeitet an der Auflösung aller Genrebarrieren.

Als Zusammenschluss von Poeten, Sängern, DJs und Musikern, gegründet von den Produzenten Arthur Baker und Lati Kronlund, hat sich die Gruppe mit jedem Album neu erfunden. Seit etwas mehr als zehn Jahren prägt Leadsängerin Alison Limerick den Sound von Brooklyn Funk Essentials mit. An ihrer Seite sind Desmond Foster, der auch Gitarre spielt, Hux Nettermalm am Schlagzeug, Kronlund am Bass und Kristoffer Wallman am Keyboard. An der Spitze der Bläser steht die Posaunistin Ebba Åsman.

Wer jemals bei einem Live-Auftritt der Band gewesen ist, weiß, dass der Hybrid aus R&B, Soul, Jazz und Blues noch jeden Stubenhocker zum Tanzen mitreißen kann. Brooklyn Funk Essentials verfolgen dabei einen organischen Ansatz, verzichten fast komplett auf Technik. Zur neuen LP, dem Nachfolger des pulsierenden „Intuition“ (2023), heißt es vom Label: „Live aufgenommen im Studio, erkunden die herausragenden Musiker auf ‚Black Butterfly‘ eine Fülle von Multi-Rhythmen, analogen Instrumenten, funkigen Jams und gewinnenden Arrangements. Brooklyn Funk Essentials liefern erneut eine Reise voller Songs innerhalb eines lyrischen Rahmens aus Liebe, Respekt, Inklusion, Hoffnung und Träumen.“

Brooklyn Funk Essentials: Black Butterly – Tracklist

1. 77 Blackout

2. Bust The Bust Stop

3. Never Give Up

4. Voodoo Gates

5. Come Back 4 Real Love

6. Shameless

7. Life During Wartime

8. The Girl From Outer Space

9. Black Butterfly