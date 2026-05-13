ESC-Song „Fire“: Wovon zum Teufel singt Sarah Engels da?

Man muss nicht erst Stefan Raabs Gaga-Song „Wadde hadde dudde da“ aus der Mottenkiste kramen, um festzustellen, dass es bei ESC-Stücken nicht unbedingt auf die geistreichen Texte ankommt. Bekanntlich zählen Show-Effekte, Charisma, Sexyness, Beschwingtheit, Tanzvermögen und manchmal auch einfach nur die richtige Einstellung zum Leben sehr viel mehr als eine clevere Zeile.

Am Samstag geht Sarah Engels für Deutschland beim Eurovision Song Contest an den Start. Bekanntlich eine begabte Sängerin, nachgewiesenermaßen eine gute Tänzerin („Let’s Dance“!) und auch in anderen Feldern, mit denen man beim Publikum punkten kann (siehe oben), zumindest vorne dabei.

Engels Song heißt „Fire“. Abgesehen davon, dass es sich dabei natürlich entsprechend um eine feurige Nummer mit eingängigen Pop-Elementen handelt, steckt darin viel Empowerment-Logik. Achten man verstärkt auf die Lyrics – was, wie gesagt, nicht zwingend notwendig ist, um die Message zu verstehen – dann erkennt man: Es handelt sich um eine Trennungserklärung an einen manipulativen Ex.

Die Bedeutung von „Fire“

Die Grundhandlung ist natürlich erstaunlich simpel: Ein Mann hat eine Frau schlecht behandelt („nonsense what you’ve been doin‘ to me“). Er lügt oder verdrängt seine Schuld („you’re a liar“, „stop denyin’“). Er verschwindet und taucht wieder auf, wenn es ihm passt („like a vampire, you hide, then come out at night“). Sie erklärt, dass sie diesmal nicht mehr zurückgeht. Stattdessen ist sie „on fire“, stark, nicht mehr Opfer.

Das ist natürlich ein klassische ESC-Motiv: Ich war verletzt, jetzt bin ich stärker. Der Beat zeigt es uns allen. Oder etwas böser formuliert: Der Song ist eine Analogie zu jenem Moment, in dem jemand nach drei Monaten Instagram-Abstinenz plötzlich eine Story mit einem Sonnenuntergang postet und dazu „Healing Isn’t Linear“ schreibt.

Die Mehrdeutigkeit des Wortes „Fire“ irgendwo zwischen Leidenschaft, Wut, Selbstermächtigung, überschießender Libido, Rache und womöglich sogar Bühnentechnik ist immerhin gut gemachtes ESC-Handwerk. „Fire“ reimt sich auch so gut auf „Liar“. Da ist Deutschland in den letzten Jahren schon deutlich, sagen wir, weniger wettbewerbsorientiert aufgetreten.

Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Zeilen wie “I can fake it ’til I make it, but I won’t / If you crave it, you can take it, but you don’t” beim näheren Hinsehen schlicht semantischer Quatsch sind und ein bisschen nach DSDS-Satzbaukasten klingen. Passt schon, Hauptsache die Silben landen auf dem Beat.

Wenn Sarah Engels beim ESC wie auch ihre Vorgänger:innen der letzten beiden Jahre eher im hinteren Mittelfeld landet, dann hat das aber zumindest wenig mit ihrem Lied zu tun. „Fire“ erzählt schließlich weniger eine Geschichte, als eine Haltung zu präsentieren. Es geht nicht um eine (gebrochene) Beziehung, sondern um das Inszenieren von emotionaler Souveränität. Etwas, das gleichzeitig bei TikTok und vor Tausenden von Fans funktioniert.

Sarah Engels: „Fire“ – Lyrics