Alexander Skarsgård: „Dreierbeziehung? Verwirrt den Murderbot!“

In der Sci-Fi-Komödienserie „Murderbot“ (Apple TV+) ist Alexander Skarsgård in einer ungewöhnlichen Rolle zu sehen. Er spielt einen Roboter, der Kolonisten auf einem neuen Planeten beschützen muss, und entwickelt ungewollt Gefühle für sie, die er nicht zeigen darf – Beschützerinstinkte, Wohlwollen, Verständnis für menschliche Schwächen. Skarsgård ist auch Co-Produzent der ersten Staffel, die auf Martha Wells Erzählreihe „Tagebuch eines Murderbots“ basiert. Ein Gespräch über Diversität im All und die Feinfühligkeit einer Künstlichen Intelligenz.

Murderbot hat, wie in einer Vollansicht zu sehen, kein Geschlechtsteil. Sie wiederum gelten als Sexsymbol. Ist diese Rolle Ihre Befreiung von Image?

Ha! Mich hat an der Rolle Folgendes gereizt: MurderBot hat keine Sexualität, kein Geschlecht, aber auch keine Hormone oder Wünsche. Er oder eher: Es ist also ziemlich verwirrt von Menschen und ihren seltsamen, schwammigen Gefühlen. Von der Tatsache, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen. Das hat natürlich Humorpotenzial. Murderbot ist nur auf Kommunikation eingestellt, Befehle zu geben und zu empfangen.

Gäbe es kein Voice-Over, nur Ihren starren Blick, würden Sie manchmal sehr bedrohlich wirken.

Finden Sie? Dieser Helm macht mich doch zu einer minderwertigen, billigen Version einer Sicherheitseinheit. Wir wollten, dass Murderbots nichts Besonderes an sich haben. Gleichzeitig sind sie eine Sicherheitseinheit, also sollten sie einschüchternd aussehen. Der Kontrast ergibt sich zwischen dem Aussehen von MurderBot und seinen unfreiwillig lustigen Monologen, der Tatsache, dass es wie jemand aussieht, der ziemlich einschüchternd sein könnte, aber in Wirklichkeit nur in Ruhe gelassen werden will. Jemand, der sozial unbeholfen ist und Seifenopern schauen möchte. Der Schlüssel lag darin, nicht zu viel Voice-Over zu verwenden, nicht zu viele Dinge damit zu erklären und nicht damit Mängel in der übrigen Erzählung auszugleichen. Aber es gab für uns keine Möglichkeit, die Voice-over-Kommentare wegzulassen.

Sie zeigen eine Form der Künstlichen Intelligenz, die gefährlich werden kann, sobald sie eigenständig handelt.

Bei „MurderBot“ hat man, genauso wie bei Menschen, die eine bestimmte Art von innerem Monolog führen, das Gefühl, dass es nur einen Schritt von Wahnsinn entfernt ist. Wie bei Menschen, denen man alles im Gesicht ablesen kann. Und in den meisten dieser Fälle, sei es Ash aus „Alien“ oder Robocop, weiß man nicht, was sie denken. Und man weiß nicht, wie nah sie daran sind, bösartig zu sein. In diesem Fall macht sich MurderBot selbst Sorgen darüber, wozu es fähig ist.

Die Serie hat eine diverse Besetzung, ist sehr inklusiv, und wirkt dennoch wie eine Sitcom im Stil von „The Office“: keine Rücksicht auf Minderheiten.

Die Serie spielt in einer fernen Galaxie. Wir wissen nicht, wann oder wo. Wir hatten also das Gefühl, dass wir völlige Freiheit hatten, wirklich jeden zu casten, den wir wollten. Es ging darum, eine Dynamik von phänomenalen Schauspielern aus verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen Hintergründen zu finden, um diese Gruppe zu bilden, die sich wie eine Einheit anfühlt, eine Gruppe von Menschen, auf die das Publikum hoffentlich anspricht und die es lieben wird – und auch die verschiedenen Konstellationen in Bezug auf die Liebesbeziehungen zwischen ihnen.

Wie weit sind wir von diesem Ideal entfernt?

Die Menschen in „Murderbot“ kommen aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen Orten, aber auch aus unserer Welt, aus der „Preservation Alliance“, die viel liberaler ist als die Grand Corporation. Sie leben also in einer Gesellschaft, in der man frei lieben kann, wen man will. Das verleiht MurderBot eine zusätzliche Ebene der Verwirrung, wenn es eine Dreierbeziehung in einer gleichgeschlechtlichen Ehe gibt und der Roboter das aus der Ferne beobachtet.