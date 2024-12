Rammstein: Neue Tour-Dokumentation gibt Backstage-Einblick

Rammstein haben unter dem Titel „Rammstein – Behind The Scenes of the World Stadium Tour 2019-2024“ eine Doku veröffentlicht, die Highlights ihrer letzten Konzertreisen enthält. Dabei blickt die Berliner Band zurück auf 135 Gigs in fünf Jahren (unterbrochen von der Corona-Pandemie) und über sechs Millionen Konzertbesucher.

Jeder Auftritt war ein einziges Spektakel und wurde gestützt von einer riesigen, einzigartigen Bühne und einer beispiellosen Live-Produktion.

Die Dokumentation ist mit 47 Minuten zwar betrüblich kurz, sie blickt aber dafür hinter die Kulissen und begleitet die Crew von Rammstein bei der Vorbereitung für die Konzerte. Zu sehen ist, wie aufwendig es war, die vielen beweglichen Teile der Bühne zu koordinieren, Ton und Bild im Griff zu haben und die komplexe Backstage-Logistik einschließlich Bewirtung für Hunderte Menschen zu bewältigen.

Doku über die Rammstein-Technik(er)

Es ist also weniger ein Film über Rammstein auf der Bühne, sondern vielmehr eine Würdigung der Arbeit all der Techniker und Musikmenschen, die für die Gruppe arbeiten. Ein Denkmal für den Prozess der Umsetzung einer der schweißtreibendsten Live-Metal-Projekte der vergangenen Jahre.

In einer Mitteilung zur Doku heißt es: „Von 2019 bis 2024 begleitete ein Videoteam die Produktion und konzentrierte sich dabei auf die beeindruckenden Leistungen der Crew und ihrer verschiedenen Gewerke. Das Filmmaterial bietet einen authentischen und eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen der Produktion: von der aufwendigen Bühnenkonstruktion und dem Lichtdesign bis hin zu Pyrotechnik, Logistik und unzähligen anderen Aufgaben. Es zeigt das Fachwissen, den unermüdlichen Einsatz, die enge Zusammenarbeit und das Verantwortungsbewusstsein einer außergewöhnlichen Crew – Eigenschaften, die für die Gestaltung einer Show dieser Größenordnung unerlässlich sind.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was der Film allerdings wenig überraschend nicht leistet, ist eine Rekapitulation der Vorwürfe gegen Till Lindemann und einige Bandmitglieder. Hier geht es lediglich darum, wie Rammstein erst zu dem Bühnen-Monster werden konnten, das sie spätestens mit der vergangenen Welttournee sind.