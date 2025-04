Alice Cooper: Nun ist die Zeit der „Rache“ gekommen!

Alice Cooper will Iron Maiden in die Hall of Fame loben

Der Fürst der Finsternis will es noch einmal wissen. Ohnehin unermüdlich mit seiner Geisterbahn-Revue „Too Close For Comfort“ auf Tour, kündigt Alice Cooper für den Juli 2025 das erste Album mit seiner Originalband seit Jahrzehnten an. Ein „Time Warp“ zurück in die frühen 1970er, frei nach der „Rocky Horror Picture Show“.

Titel des 14-Track-Opus (plus zwei Bonus-Songs), dessen Cover im Stil alter Gruselfilm-Kinoplakate gehalten ist: „The Revenge“.

Im Gespräch mit dem US-Branchenmagazin „Billboard“ sagt der 77-Jährige über seine späte Reunion-Platte, die Aufnahmen hätten sich so angefühlt, als wäre keine Zeit vergangen und die Band hätte einfach weitergemacht. „Als wäre es unser nächstes Album nach ‚Muscle of Love‘. Ganz einfach so. Ist das nicht komisch nach 50 Jahren? Plötzlich passt alles wieder zusammen.“

Schock-Rocker-Alben

Die originale Kumpels-Truppe besteht aus Michael Bruce (Gitarre), Dennis Dunaway (Bass) und Neal Smith (Schlagzeug). Mit von der Partie ist auch der damalige Erfolgsproduzent Bob Ezrin. Der Kanadier hat neben Cooper für Lou Reed oder Kiss gearbeitet, auch bei Pink Floyds „The Wall“ stand er hinter den Reglern.

„Keiner von ihnen hat sich als Person sonderlich verändert“, so Ezrin im „Billboard“. „Natürlich sind alle älter und reifer und sesshafter geworden. Doch wenn ich das Zusammenspiel zwischen ihnen beobachte, ist es, als kämen sie gerade von der High School und würden im örtlichen Café abhängen. Sie kehren zu dem zurück, was sie als Kids waren… und machen ihre Musik wie vor 50 Jahren …“

Bob Ezrin (76) war für die Image-prägenden Schock-Rocker-Alben verantwortlich: „Killers“, „School’s Out“ und „Billion Dollar Babies“, bevor die Truppe nach „Muscle of Love“ bis auf gelegentliche Sondershows auseinanderfiel.

So spielten sie 2011 bei der Band-Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“, was zu gelegentlichen Studioarbeiten führte. Nun sind sie wieder richtig vereint, für Bassist Dunaway eine „Familienzusammenführung“.

Der Album-Eröffnungstrack ist gleichzeitig die Vorabsingle „Black Mamba“, die mit Gitarrist Robbie Krieger von The Doors eine weitere Legende ins Spiel bringt. Der Song wird am heutigen Dienstag (22. April) auf Coopers Online-(Radio)-Plattform „Alice’s Attic“ veröffentlicht.

„The Revenge” erscheint am 25. Juli

Auch die Cooper-Tour mit seiner aktuellen Bühnenband läuft weiter. Am 5. Juli gastiert er in Hannover beim 60. Geburtstag der Scorpions, auch Mönchengladbach (26.07.) und Schaffhausen (30.07.) lässt er sich einmal mehr von der Guillotine köpfen.