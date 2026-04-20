Bruce Springsteen jamt mit Patti Smith, Public Enemy und Dr. Dre

Für ein paar wunderbare Minuten wirkte die Bühne des Pollack Theater der Monmouth University wie eine Szene aus einem deliranten Rock-and-Roll-Fiebertraum. Es war das große Finale der vierten American Music Honors, und Patti Smith sang „People Have the Power“ – an ihrer Seite Bruce Springsteen, Doors-Drummer John Densmore, Steve Earle, Nils Lofgren, Jake Clemons, Amy Helm, Dr. Dre, Public Enemy und Little Stevens Disciples of Soul.

Dr. Dre wehrte sich zunächst gegen Steve Van Zandts Versuche, ihn buchstäblich auf die Bühne zu ziehen, und gab erst nach, als Patti Smith die Aktion unterstützte („What is it, man? Come on up!“). Doch es dauerte nicht lange, bis Dre ein Tamburin schnappte und den Refrain ins selbe Mikrofon sang wie Steve Earle und Van Zandt. Die Szenerie wurde noch surrealer, als Flavor Flav die Bühne stürmte, jeden einzelnen umarmte – auch Smith, mitten in ihrem Gesang – und die Menge aufheizte. „Yeah boy!“, rief er immer wieder. „We got the power!“

So etwas wäre wohl nirgendwo sonst denkbar als bei den American Music Honors, die jedes Jahr vom Bruce Springsteen Center for American Music veranstaltet werden, um wegweisende Künstlerinnen und Künstler zu ehren. Der diesjährige Jahrgang umfasste die Doors, Patti Smith, Dionne Warwick, die E Street Band und Dr. Dre. Dazu gab es einen musikalischen Sondertribut an the Band. Springsteen saß in der ersten Reihe, verbrachte aber einen Großteil des Abends damit, Laudationes zu halten und mit den Geehrten zu jammen.

Intim wie früher

Eine Show mit so viel Starpower hätte problemlos die Radio City Music Hall oder sogar Madison Square Garden gefüllt – doch das Pollack Theater fasst gerade einmal rund 700 Personen. Die Geehrten und Gastmusiker saßen im Publikum und mischten sich unter die Gäste, was eine Atmosphäre erzeugte, die an die frühen Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Zeremonien erinnerte – bevor die in Basketballarenen umzog, zum TV-Event wurde und jede Intimität und Spontaneität verlor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Früh am Abend, nach einleitenden Worten von Moderator Brian Williams und Bob Santelli, dem Geschäftsführer des Bruce Springsteen Center, wandte sich Springsteen – der das alles erst möglich gemacht hatte, indem er sein gesamtes umfangreiches Archiv der Universität schenkte – an das Publikum. „Das hier ist mir alles viel mehr aus dem Ruder gelaufen, als ich mir je vorgestellt hätte“, sagte er. „Es fing mit meinen Sachen in einem kleinen Schuppen irgendwo in einer Ecke der Universität an. Jetzt hat das Ganze ein eigenes Gebäude. Das Gebäude ist schöner als mein Haus – und ich habe ein wirklich schönes Haus.“

Er stand am Podium, um Dionne Warwick aufzunehmen. „Sie hat schlicht die eleganteste Stimme in der Geschichte der Popmusik“, sagte Springsteen und würdigte viele ihrer Songs, darunter „I Just Don’t Know What to Do With Myself“, „You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart)“, „Message to Michael“ und „Trains and Boats and Planes“, das er als „einen meiner absoluten Lieblingssongs“ bezeichnete. „Dionne, deine Stimme war für mich und Millionen andere all die Jahre ein treuer Begleiter“, sagte er. „Ich bin unglaublich geehrt, dich heute Abend in unserer Mitte zu haben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Warwick, Van Zandt und die Doors

Warwick war von Springsteens Worten sichtlich bewegt („du kennst mein Werk wirklich, was?“) und sang ihren Klassiker „Walk On By“ von 1964 mit den Disciples of Soul, bevor sie Darlene Love und Mickey Raphael, den Mundharmonikaspieler von Willie Nelson, für „That’s What Friends Are For“ auf die Bühne holte. (Public Enemy war zu diesem Zeitpunkt bereits eingetroffen, und Flavor Flav klatschte und sang von seinem Platz aus mit.)

Als Nächstes trat Steve Van Zandt auf, um die Doors einzuführen. „Ich habe die Doors zunächst nicht verstanden“, sagte er. „Als wir aufwuchsen, hegten wir ein ziemlich ernsthaftes Vorurteil gegen alles von der Westküste. Ich dachte, das lag daran, dass wir damals so überzeugte Anglophile waren. Wenn man nicht aus der Schule von Eric Clapton kam, war man für uns irrelevant – was den Großteil der Westküste ausschloss. Aber die eigentliche Wahrheit war, dass ihre Musik einfach zu anspruchsvoll für mich war, um sie zu begreifen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doors-Gitarrist Robby Krieger konnte wegen der Erkrankung seiner Frau nicht dabei sein, weshalb John Densmore die Auszeichnung im Namen der Band entgegennahm. Er blickte auf die Anfangstage der Doors zurück und auf ihre Zeit als Hausband im Whisky a Go Go, wo sie als Vorband für Gruppen wie die Byrds, Jefferson Airplane und Buffalo Springfield auftraten. „Das hier ist ein wirklich heilsamer Abend“, sagte er. „Das ist ein Lieblingsfest in einer Zeit des Hasses, der Spaltung und der Zwietracht.“

„Light My Fire“ und Überraschungsgäste

Nach seiner Rede setzte sich Densmore ans Schlagzeug, und Springsteen betrat die Bühne, schnallte sich eine E-Gitarre um und spielte mit ihm und den Disciples of Soul „Light My Fire“. „Ich würde mit dem Applaus noch warten“, sagte Springsteen. „Ich habe das seit dem CYO-Tanz 1967 nicht mehr gesungen. Niemand im Raum ist in Gefahr, in Jim Morrisons Lederhosen zu passen.“ Doch er schüttelte 59 Jahre Staub ab und lieferte eine überzeugende Version – bevor er Überraschungsgast Steve Earle auf die Bühne rief, der bei „Roadhouse Blues“ die Führung übernahm. Den Abschnitt beschloss Patti Smith mit einer zarten, reduzierten Version von „The Crystal Ship“, die sie seit den Neunzigern in ihr Live-Programm aufgenommen hat.

Garth Hudsons Tod im vergangenen Jahr bedeutet leider, dass es keine lebenden Mitglieder der Band mehr gibt. Doch Levon Helms Tochter Amy Helm war im Saal und sprach in ihrem Namen. In der mit Abstand längsten Rede des Abends zeichnete Max Weinberg einen Großteil der frühen Geschichte der Gruppe nach – als Begleitband für Ronnie Hawkins und Bob Dylan – und erwähnte dabei sogar obskure Figuren wie Harvey Brooks, den Bassisten, der im Sommer 1965 kurzzeitig live mit Dylan und Mitgliedern der Band spielte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Weinberg fertig war, vereinten Springsteen, Steve Earle, Darlene Love und Amy Helm ihre Stimmen für eine bewegende Version von „The Weight“ mit den Disciples of Soul. (Anders als „Light My Fire“ war der Song Springsteen deutlich geläufiger, da er ihn mit der E Street Band nach Levon Helms Tod 2012 gespielt hatte.) Amy Helm legte danach mit einer ausgelassenen Version von „Up On Cripple Creek“ nach, die ihren Vater sehr stolz gemacht hätte.

Dr. Dre und Hip-Hop-Geschichte

Jimmy Iovine hatte die ganze Nacht nahe der Vorderbühne gestanden und trat nun auf, um Dr. Dre zu ehren, seinen langjährigen Freund und Geschäftspartner. „Er hat den Lauf der Musik viermal beeinflusst und die schwer fassbare Nadel der Popkultur viermal bewegt“, sagte er und verwies dabei auf N.W.A, Dres Solowerk, Aftermath Entertainment und Beats by Dre. „Als ich „The Chronic“ zum ersten Mal hörte, wusste ich nicht viel über Hip-Hop. Aber was mich traf, war der Sound. Dre und Snoop haben mich mit ihrer Attitude erwischt wie damals, als ich Mick und Keith zum ersten Mal bei Ed Sullivan sah. Und als ich das Album genauer hörte – über ihr Leben in den Vierteln – fühlte ich mich zu Hause. Es erinnerte mich an die Kraft eines Albums, an dem ich als junger Kerl mitgearbeitet hatte: „Born to Run“. Beide waren Straßenopern. Und wie „Born to Run“ hat es die Zeit eingefroren.“

In seiner Rede betonte Dr. Dre stolz, der erste Hip-Hop-Künstler zu sein, der die American Music Honors erhält. „Hip-Hop wurde in der Bronx geboren, aus der Not heraus, als Schulen die Kunstförderung strichen, Viertel vernachlässigt wurden und es keine Gitarren, Klaviere oder andere Instrumente zum Ausprobieren gab“, sagte er. „Junge People of Color hatten nicht die Mittel, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Also veränderten sie ihre Werkzeuge und schufen das heute größte Musikgenre – mit nichts weiter als zwei Turntables und einem Mikrofon.“

Dre hatte nicht vor zu spielen und wusste nichts von dem, was beim Finale noch kommen würde. So übernahmen die Disciples of Soul mit ihren außergewöhnlich talentierten Background-Sängerinnen und -Sängern und performten „California Love“. Danach begleiteten sie Chuck D. und Flavor Flav bei einem bombastischen „Fight the Power“, das das gesamte Theater auf die Beine brachte.

Die E Street Band wird geehrt

Die Energie blieb hoch, als Jon Landau auf die Bühne kam, um die E Street Band einzuführen. „Ich habe mit der Band in den vergangenen 52 Jahren zusammengearbeitet und kann euch ein paar entscheidende Dinge sagen“, erklärte er. „Kein moderner Computer und kein Algorithmus hätte diese Menschen jemals ausgewählt, um gemeinsam zu arbeiten. Sie haben unterschiedliche Hintergründe, Stile, Geschmäcker und Herangehensweisen an Musik. Und doch – das wissen wir alle – erschaffen sie, wenn sie alle einstöpseln und losspielen, einen Sound wie keinen anderen, einen Sound, den man nie zuvor gehört hat, und einen Sound, der monumentaler ist als der jeder anderen Rockband.“

Landau würdigte frühe Mitglieder wie Vini „Mad Dog“ Lopez, David Sancious und Ernest „Boom“ Carter sowie spätere Zugänge wie Soozie Tyrell und Jake Clemons. Die eigentliche Ehrung galt jedoch den Kernmitgliedern Steve Van Zandt, Roy Bittan, Garry Tallent, Nils Lofgren, Max Weinberg und Patti Scialfa sowie dem verstorbenen Danny Federici und Clarence Clemons. Anders als bei der Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Zeremonie 2014, bei der die Veranstaltung fast 40 Minuten pausierte, während jedes Mitglied ausführlich sprach, hielten sich alle diesmal sehr kurz. (Danny Federicis Sohn Jason trat für ihn auf, Jake Clemons nahm die Auszeichnung für seinen Onkel Clarence entgegen, und Springsteen sprach anstelle von Patti Scialfa, die gegen ein multiples Myelom kämpft. „Sie lässt euch alle grüßen“, sagte er, „und möchte, dass ihr wisst, dass es ihr gut geht.“)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Ende der Ansprachen übernahmen die E Streeter von den Disciples of Soul und spielten mit Springsteen „Thunder Road“. Ohne die Bläsersektion und die Background-Sängerinnen der vergangenen Touren traten Lofgren und Van Zandt im Gesangsmix stärker in den Vordergrund. Das ergab eine einzigartige, emotionale Lesart des Klassikers, den Springsteen auf der laufenden Land-of-Hope-and-Dreams-Tour nicht spielt.

Patti Smith und das Finale

Springsteen blieb auf der Bühne, als der Song endete, um Patti Smith aufzunehmen, die den ganzen Abend nur wenige Reihen hinter ihm gesessen hatte. „Ich bin ein glücklicher Mann, zwei Pattis in meinem Leben zu haben“, sagte er. „Heute Abend versammeln wir uns, um eine singuläre Kraft in der amerikanischen Kultur zu ehren, und meine große Freundin und Liebe … Sie kam nach New York mit nichts als Vorstellungskraft, Talent, Seele, Geist, Liebe, Wut, Furchtlosigkeit, Haltung, Entschlossenheit. Im Schmelztiegel von Downtown Manhattan und dem Dreck des CBGB hat sie nicht einfach ihre Stimme gefunden. Sie hat neu definiert, was eine Rock-and-Roll-Stimme sein kann. Als „Horses“ 1975 erschien, hörte ich es und dachte: ‚Was zum Teufel soll ich jetzt noch machen? Das kann ich nicht.‘ Es war so mächtig. Es betrat die Kultur nicht höflich. Es trat die Tür ein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Worte hatte er vom Teleprompter abgelesen – doch als Smith ans Podium trat, war der Bildschirm leer. „Ich habe eigentlich keine Rede“, sagte sie. „Ich wusste nicht, dass ich eine haben sollte. Ich glaube, ich habe die E-Mail nicht gelesen.“ Doch sie sprach aus dem Herzen und dankte ihren vielen Freunden und Weggefährten, darunter Bobby Neuwirth, Sam Shepard und Lenny Kaye. „Bruce, ich wusste gar nicht, dass dir meine Sachen so viel bedeuten“, sagte sie. „Ich werde jedes Wort, das du gesagt hast, für den Rest meines Lebens in Ehren halten. Es wird mir den Mut und die Kraft geben, weiterzumachen.“

Wenig überraschend spielten sie gemeinsam „Because the Night“. Doch anders als bei allen früheren gemeinsamen Auftritten für diesen Song beschränkte sich Springsteen diesmal auf die Gitarre und überließ ihr den gesamten Gesang – er stimmte nur im Refrain ein. Es war großartig.

Chaotisches Finale mit Flavor Flav

Alle kamen noch einmal für ein herrlich chaotisches „People Have the Power“ zurück, und Flavor Flav ließ sich auch dann nicht bremsen, als das Saallicht bereits wieder anging.

Wie sich die American Music Honors in den kommenden Jahren entwickeln werden, lässt sich schwer sagen – aber man kann nur hoffen, dass die Veranstaltung intim und ungesendet bleibt. In der Luft lag eine Magie, die sofort verfliegen würde, sobald TV-Produzenten, enge Skripte und ausgedehnte Proben ins Spiel kämen. Und man darf hoffen, dass Public Enemy als zweiter Hip-Hop-Act aufgenommen wird. Flavor Flav ist mehr als bereit, diese Bühne zu beherrschen, die Menge aufzureißen und mehr Zeit mit seinem neuen Kumpel Bruce zu verbringen.