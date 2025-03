Alice Cooper will Iron Maiden in die Hall of Fame loben

Alice Cooper trommelt lautstark für Iron Maiden, damit sie demnächst in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden. Auf der Rock Legends Cruise votierte er brennend für die Hard-Rock-Formation. Die feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bandbestehen und wird in wenigen Wochen auf „Run For Your Lives“-Tour sein.

Während einer Fragerunde wurde der Sänger gefragt, wen er gerne in der Ruhmeshalle des Rock sehen würde. „Ich meine, kommt schon – natürlich Iron Maiden. Wer denkt etwas Schlechtes über Iron Maiden? Sie haben ihre eigene Armee da draußen.“

Wie lange treten Iron Maiden noch live auf?

Noch stehen Iron Maiden mit großer Lässigkeit bereit, bei einer möglichen Einführung in die Hall of Fame eine energiegeladene Show abzuliefern. Bruce Dickinson deutete aber kürzlich auch an, dass seine Band Schluss machen werde, wenn es nötig wäre, Backing Tapes bei Konzerten zu nutzen.

Iron Maiden wurde 2021 erstmals für die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame nominiert, jedoch nicht aufgenommen. Für das Jahr 2025 gehören sie nicht zu den 14 Nominierten.

In der Vergangenheit haben prominente Musiker wie Tom Morello bereits die Nichtaufnahme von Iron Maiden kritisiert. Morello bezeichnete dies als „gröbste Unterlassung“ der Hall of Fame.

Alice Cooper will mehr Rockbands in der Hall of Fame

Alice Cooper fremdelt indes auch damit, dass inzwischen viele Musikerinnen und Musiker ins Pantheon der Rockmusik aufgenommen werden, obwohl sie mit Rock gar nichts am Hut haben. Während des Kreuzfahrtsgespräch sagte er: „Es ist schon schwer zu ertragen für mich, dass jemand wie Missy Elliott an die Seite von The Who gestellt wird.“

Ganz so einfach will es sich der 77-Jährige dann aber doch nicht machen und er grenzte seinen Gedanken etwas ein. „Da sind Rock’n’Roll-Bands (in der Hall of Fame) – das ist es, was Rock ist. Aber dann habe ich noch einmal darüber nachgedacht. Sogar Dolly Parton sagte: ‚Ich gehöre nicht in die Rock And Roll Hall Of Fame‘, (…) aber dann machte sie trotzdem eine Rockplatte. Ich glaube nicht, dass ihr das irgendjemand missgönnt, aber ich würde immer noch lieber Iron Maiden dort sehen, als manche andere.“